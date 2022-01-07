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潘鐵珊：阿里重組淘寶降監管風險　短期上望140元

07/01/2022

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊　

 

　　傳阿里巴巴(09988)重整淘寶組織架構，新設產業運營及發展、平台策略等，聚焦提升用戶體驗，盼迎合內地監管要求？阿里反彈勢頭較其他科技股強，短線上望幾多？吉利(00175)、長汽(02333)公布上月汽車銷售數據，當中有咩亮點？車股持續弱勢，吼位減持較上算？

 

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