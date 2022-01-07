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【車股死火！】長城全年銷量直逼吉利　專家籲車股缺水短期勿吼

07/01/2022

　　隨著2021年過去，內地車企陸續公布去年全年汽車銷售數據，最新登場的是吉利汽車(00175)及長城汽車(02333)，前者銷售表現強差人意，全年賣出132萬輛車，僅達全年目標87％；長汽則超額達標。數據出爐後，兩隻車股走勢分歧，吉利全日跌逾2％，長汽則升2％。專家警告，資金加快流出車股，籲有貨者盡快離場。

 

吉利長城銷量榮辱互見

 

　　吉利上月汽車銷量15.88萬輛，按月增長17％，當中新能源、電氣化汽車銷量為1.9萬輛，按年增長1.62倍，創月度新高。以全年計，總銷量為132.8萬輛，按年僅增長1％，與集團全年銷量目標153萬輛相差13％。

 

　　吉利去年銷售表現未符合預期，芯片短缺和同業競爭加劇屬主要原因。吉利全年銷量在2018年創新高，達150萬輛，但其後數年受累車市周期性調整、疫情、芯片短缺等影響，銷量節節倒退。在2019至2021年間，每年銷量維持在132至136萬輛水平。

 

　　即使吉利去年銷量幾乎零增長，管理層仍對今年銷售情況樂觀，訂下全年目標165萬輛，即銷量按年增長24％，高端品牌領克及新能源汽車將成為增長引擎。去年領克汽車銷量達22萬輛，按年增長26％，首次突破年銷量20萬輛大關。

　　

　　過往吉利在新能源車市場的布局落後比亞迪及長汽，一直為人詬病。為了推動電動化轉型，吉利去年推出高端電動車品牌極氪，首款新車ZEEKR 001於10月開始交付，全年交付量約6000輛。隨著產能持續提升，銷量亦穩步上升，但規模仍較其他車企小，後續發展仍有待觀察。

 

　　至於長汽上月銷量16.2萬輛，按月增32.5％，其中新能源車銷量按月增34.4％，至2.2萬輛。全年累計銷量按年增15.2％，至128.1萬輛，超越全年目標121萬輛；新能源車銷量則按年飆近1.4倍至13.7萬輛。從全年銷量比較，長汽與吉利的差距逐步收窄，前者更保持高速增長。由此可見，兩家車企的競爭今年將進入白熱化階段。

 

吉利去年全年總銷量132.8萬輛，僅達全年目標87%。

（《開市Good Morning》截圖）

 

車股續弱 專家歸咎資金套利

 

　　兩家車企銷售數據榮辱互見，同樣在股價上反映。吉利早段最多插4.9％，低見18.92元，創去年五月以來新低，其後跌幅收窄，惟全日仍跌2.31%，收報19.44元。長汽最多飆6.58％，惟其後升勢回順，全日升2.06％，收報24.8元。比亞迪(01211)逆市跌0.72％，收報247.2元。

 

　　香港股票分析師協會副主席潘鐵珊今早（7日）在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》表示，車股走勢轉差的主因是板塊在去年第三季被過度炒高，在現時大市未明朗下，資金紛紛從車股套利，導致不少車股股價自12月起跌跌不休。

 

　　潘鐵珊續指，吉利和長汽均自11月起出現下降軌，近期後者的下跌趨勢更進一步加快。他相信，即使長汽銷售表現對辦亦未能扭轉股價劣勢，故建議有貨投資者趁反彈先行減持。若無貨投資者有意中、長線部署汽車股，他首選比亞迪，建議買入價為220元。

 

吉利全日跌逾2%，相對跑輸同業。（《經濟通HV2報價系統》截圖）

 

經濟通通訊社記者 羅鈞鴻

 

 重溫《開市Good Morning》潘鐵珊詳盡分析，請按此

 

  

 

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