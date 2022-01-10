溫傑：內房陰霾未散 港股不宜太亢奮維持上望23800

嘉賓：光大證券國際財富管理策略師 溫傑

舜宇光學(02382)公布2021年12月出貨量，期內手機鏡頭出貨量為1.2億件，按月減2.2％，按年減7.3％，全年手機鏡頭出貨量僅完成全年增長目標約九成。內房「三條紅線」傳獲放寬，而內房消息日日新鮮。龍湖集團(00960)最新計劃分拆物業管理業務－龍湖智創生活上市。世茂系傳出加速出售資產紓困，世茂集團(00813)全國項目亦被列入待售資產清單，整個板塊何去何從？

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