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【出貨量差】舜宇遭特大戶超大戶進取沽貨 惟分析籲呢個位中長線吸

10/01/2022

　　踏入2022年，不少上市公司均會公布去年營運數據，包括車企、手機設備商等。舜宇光學(02382)上周五（7日）收市後公布12月以至全年的出貨量數據，手機鏡頭及車載鏡頭上月出貨量按年、按月皆跌，全年出貨量雙雙不達標。雖然舜宇上周已累瀉近10％，今早仍再創近兩個月新低，難道股價仍未反映出貨量的遜色表現？

 

三項主要產品去年出貨量均未達預期目標

 

　　舜宇上月手機鏡頭出貨量1.2億件，按月跌2.2％，按年則跌幅擴大至7.3％；車載鏡頭出貨量484.8萬件，按月、按年分別跌3.5％及15.5％，主要受累於芯片缺貨，以及去年同期的高基數影響。不過，手機攝像模組去年的基數則較低，以致按年錄近15％升幅，至5189.2萬件。

 

　　總結全年，手機鏡頭出貨量14.4億件，按年跌5.9％，遜預期的增長5－10％。換句話說，僅完成預期目標約90％。至於車載鏡頭，出貨量6798萬件，增長21.0％，惟仍未達預期的增長25－30％。手機攝像模組亦如是，僅增長13.6％至6.7億件，較預期的增長20－25％低。

 

　　光大證券國際財富管理策略師溫傑今早（10日）在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》中表示，觀乎首11個表現，全年不達標可謂不意外。較重要的是，影響出貨量未如理想的因素是否仍然存在，以及未來前景如何。

 

舜宇三項主要產品去年出貨量均未達預期目標。

（《開市Good Morning》截圖）

 

普通大戶與特大戶、超級大戶部署分歧

 

　　不過，市場率先「用腳投票」，拖累今早股價低開近1％後，迅即擴大跌幅至近3％，低見216元，再創去年11月19日以來最低，惟其後隨大市升幅擴大而跌幅收窄。截至11時15分，舜宇報218.8元，跌幅近2％。

 

　　據《經濟通HV2報價系統》，舜宇錄近581萬元資金淨主動賣出，佔成交金額不多，僅1.3％，意味參考價值不大。

 

　　事實上，細看資金流向趨勢，成交金額200萬或以上的普通大戶，淨主動賣出舜宇的規模不斷減少。由9時45分的最多2368萬元淨質貨，縮減至目前的695萬元，可見普通大戶買家入市態度比早市初段積極。不過，特大戶及超級大戶仍不買帳，兩者的主動買沽比率均為0:100，意即入市的特大戶及超級大戶全部均淨主動賣出舜宇光學，情況並不理想。正如下圖顯示（左下角綠框），非散戶主動買沽比率只報42：58，比過去五天平均的56：44遜色，可見非散戶沽家入市態度轉為進取。

 

　　值得留意，舜宇上周已累挫9.81％，同期平均錄得近1605萬元資金淨主動買入。由此可見，即使股價已「先跌為敬」，但在遜預期的出貨量數據出爐後，投資者仍選擇沽貨居多。

 

 

舜宇早市資金流向不理想，218元為即市好淡分界線。

(《經濟通HV2報價系統》截圖)

 

溫傑料毛利率提升有望抵銷較低出貨量

 

　　究竟舜宇的前景如何？溫傑大派定心丸，料手機及車載鏡頭業務前景仍樂觀！在手機鏡頭業務方面，內地國產品牌包括OPPO、VIVO、小米等逐步承接華為高端手機的市場份額，而這些品牌均為舜宇的客戶，料未來半年至一年的出貨量有望提升。而且，手機鏡頭愈來愈高端，相信可改善舜宇的鏡頭結構，毛利率的提升或可抵銷出貨量的損失。

 

　　至於在車載鏡頭業務方面，芯片短缺及去年高基數為預料之中，隨著新能源汽車佔比不斷提升，估計對舜宇有利。

 

　　內地券商華泰證券與溫傑的看法不謀而合，該行相信，舜宇在先進駕駛輔助系統（ADAS）等新興領域仍處於有利地位；目前仍在觀察舜宇2022－2023年出貨量預測情況，維持2021／2022／2023年的每股盈利預測為5.28／6.68／8.42元人民幣，以及目標價255元。

 

　　溫傑則指，舜宇的股價早前由184.4元，最高升至258元；歷時僅約兩個半月，累計升幅已達40％！主要受惠於市場對其元宇宙業務的憧憬，而258元與歷史高位259.4元接近，累積過大升幅後回落屬正常調整，維持建議200元或以下買入。

 

經濟通通訊社記者 梁凱菱

 

 重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 

 

 

 

另外，今午【hot talk 1 點鐘】亦有點評舜宇光學，立即重溫

 

 

 

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《外資精點》瑞信：舜宇１２月出貨量符合預期，維持目標２９５元

《異動股》舜宇低開近１％，上月手機鏡頭出貨量按年跌７﹒３％

 

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