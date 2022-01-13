嚴選賽道 捉緊半導體產業超級周期

受新冠疫情影響，環球多個產業均出現供應鏈危機，半導體行業供貨短缺尤其嚴峻。有國際會計師行發表報告稱，去年中起多種半導體面臨供不應求，短缺情況將會在今年持續，晶片交貨期亦會拖延約10至20個星期，預料到明年初，行業才達到基本平衡。

近年，電動車產業高速發展、元宇宙概念蠢蠢欲動，再加上5G、人工智能等迅速發展，對半導體的需求出現爆發式上升。半導體被稱為21世紀的戰略性資產，2020年全球總產值約4,400億美元，去到2030年預期將會突破1萬億美元，反映產業正處於超級大周期。為滿足對晶片的需求，半導體產業的投資需求亦將持續升溫。

半導體產業最後一哩 台灣具全球競爭力

全球半導體產業發展蓬勃，過去一兩年已成為市場焦點，英特爾(Intel)、英偉達(NVDA)、超微(AMD)、高通(QCOM)等美國上市公司，大家都耳熟能詳。但原來這些半導體產業的巨頭之間無論如何各顯神通或此消彼長，要提到生產，約有75%都要依靠亞洲，當中台灣佔了極其重要的位置，可謂是全球半導體產業的最後一哩。在半導體的晶圓代工方面，台灣的台積電(TSMC)無論以市佔率(超過53%)或技術(預期今年量產三奈米)計，皆擁有絕對領先地位；憑藉於此，其市值去年底已達5,763億美元，成為唯一一個躋身全球十大市值的公司。

事實上，台灣的半導體產業於全球具備極大競爭力，除了台積電(TSMC)為首的晶圓代工以64%以上的市場佔有率傲視全球外，整個半導體產業鏈也非常完整，涵蓋上、中、下游。晶圓代工以外，設計(聯發科在全球智能手機晶片設計的市佔率達四成)、封測(台灣的全球市場佔有率超過五成半)等在全球的市佔率同樣首屈一指。亞洲作為全球半導體產業的核心賽道，台灣又是這個核心賽道中的核心。

想投資台灣半導體產業，不少散戶都會以ADR形式買入相關股票，但大部分投資者最熟悉的一定是在美國交易的台積電ADR，但很少投資者會知道的是相對在台灣上市的台積電，ADR折算匯率後近年是有明顯的溢價，即是「買貴咗」。以2021年的數字為例，台積電ADR平均溢價超過11%。不過，一般散戶直接買台灣股票亦不容易，況且台灣半導體公司並非全部主板上市，部分公司屬於上櫃股票(即OTC)，海外投資者要涉獵甚至選擇並不容易。更重要的是增長潛力，台積電固然競爭力超班，但無疑已是大象，去年台積電股價升幅以新台幣計約12.45%，便遠遠落後於整個台灣半導體板塊平均五、六成的升幅！

ETF是一種貼近指數報酬的投資工具，其包含的投資組合依照指數所包含的成分股調整，因此投資ETF具有分散風險的優點。隨著本港ETF有更多產品上市，多樣化、透明度、流動性愈來愈高。在此發展下，直接投資台股、甚至台灣的半導體行業，變得更為容易。踏入2022年，投資主題多，市場風險亦大，選擇合適的賽道、運用更好的投資工具，好好增值自己的投資組合。

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