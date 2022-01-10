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【FOCUS】千萬級城市伏擊不斷　抗疫路徑之爭再起

10/01/2022

香港第五波疫情火頭繼續蔓延，逾80天本地零確診的驕人戰績「一夜回到解放前」。而在內地，千萬級人口大城市西安、鄭州、天津、深圳同遭伏擊不斷，或重演封城、或全民檢測；其中，位於京畿重地的天津錄得境內首宗Omicron本土個案，勢令下月將揭幕冬奧的北京嚴防死守升級。

 


　　隨著全球單日確診火箭式上衝至226萬例(7日移動平均值)，抗疫路徑之爭再起。繼美國6位重量級醫學專家建議總統拜登，制定新抗疫戰略面對共存「新常態」；中國官媒接連發聲，強調堅持「動態清零」不動搖。

 


西安封城逾兩周，鄭州天津全民檢測



　　香港強制檢測地點名單愈來愈長，能否斬斷隱形傳播鏈，遏制源頭不明個案蔓延，接下來數日勢成關鍵。疫情急轉直下，不單農曆新年消費旺季岌岌可危，通關大事更臨門倒灶，財爺陳茂波就預警，第五波疫情肯定影響整體經濟，今年《財政預算案》預測時需要小心考慮。

 

 

首現Omicron本土病例的天津，周日啟動近1400萬居民全民檢測。(網絡圖片)

 


　　所謂「福無雙至，禍不單行」，內地的抗疫防線近日亦相繼撕開幾道缺口－－先是西安(人口1295萬)聖誕節前重演武漢封城，種種亂象將城市運轉體系漏洞暴露得淋漓盡致；此後鄭州(人口1260萬)上周三(5日)起開展全民檢測，迄今已進行四輪；緊接著周日(9日)，天津(人口1386萬)及深圳的羅湖區、龍崗區(兩區人口逾500萬)開展全民檢測……

 


　　傳染力極強的Omicron殺入中國本土，加上春運在即，全球最大的政治風險諮詢公司歐亞集團(Eurasia　Group)就將「中國清零政策失敗(No zero Covid)」列為2022年全球最大風險，指更大規模的疫情爆發，更嚴格的封鎖措施、更劇烈的經濟中斷、更多的國家干預將形成困境。



人民日報：堅持「動態清零」不動搖



　　對此，《環球時報》周一(10日)發表社評，直斥西方與論在背後放冷槍，指中國作為擁有14億多人口的發展中國家，倘若對於疫情也選擇「共存」、「躺平」，必然會出現至少幾千萬人的感染和幾十萬人的死亡，「這樣的後果誰能承受？」

 


　　《人民日報》較早兩日同發表評論，強調「堅持『動態清零』不動搖」，指「動態清零」較好地平衡了疫情防控和經濟社會發展之間的關系，能夠以最小成本取得最大成效，有力保障群眾生命健康和經濟社會發展。

 


　　相比兩大官媒接連就中國式抗疫路徑發聲，在總確診突破6000萬例的美國，6位重量級醫學專家齊在最新《美國醫學會雜誌》發文，建議決策者明確與新冠共存「新常態」的目標和戰略。

 


　　文章強調，「新常態」需要認識到新冠病毒只是幾種流行的呼吸道病毒之一；為了實現可持續的「新常態」，大幅降低新冠病毒的傳播和死亡率，需建立綜合檢測和報告系統、全國性環境監測系統、全面的變異基因組監測系統、升級通風和空氣過濾系統等。

 


　　　最新消息是，天津的Omicron或已外溢至河南，河南安陽一宗早前陽性本土病例被確認為跟天津津南區Omicron本土疫情屬同一傳播鏈。目前「非必要不得離津」的天津，會否祭出西安式全面封城的雷霆舉措，或能一窺當局面對Omicron新形勢，如何平衡抗疫代價及微調戰略。

 

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