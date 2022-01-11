【專訪】陶冬：上半年全球資產配置有兩大主題－－R平方(有片)

2022年首周，全球風險資產市場大幅震盪，標普500指數更創下2016年以來最差開年表現。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就指，今年上半年全球資產配置有兩大主題－－R平方，第一個R是Recomposition，重構美國的貨幣政策；第二個R是Reflation，再通脹。

他指，聯儲貨幣政策recomposition並不是今天才發生的，但市場反應的變化來自資金的配置。年初基金經理例必調整資產組合，在資產種類配置、風險與槓桿把控上面作出調整。

Omicron變異株被證實，傳染能力極強，但是重症率卻降至與重流感接近的水平。部分人士甚至提出Omicron是以輕微症狀獲取免疫能力的「天然疫苗」。他認為，對疫情判斷那麼樂觀，reflation故事也就再成為主題，資金尋求盈利復甦中的舊經濟公司，放棄缺乏盈利的科技公司，估值再平衡讓S&P500跑贏NASDAQ；資金繼續流出債市，流入股市，在資產配置上risk on（增加風險權重）；在國家分布上繼續超配美元資產。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動