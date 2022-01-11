【虛幣世界】比特幣再次跌穿四萬關後反彈，聯儲放鷹影響情緒

隔晚加密貨幣市場再次回吐，其中比特幣曾跌穿四萬美元，之後有買盤承托反彈，投資者情緒主要受到聯儲局放鷹影響，其中預計今年三月加息以及加快縮表，都拖累環球股市及加密貨幣信心，預計可能一月仍需要消化相關消息，比特幣關鍵位置還看四萬美元位置，假如跌穿就可能回至二萬五美元水平。

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加密交易數據公司 Kaiko昨日表示，聯儲局收緊流動性預計將對股票和加密貨幣等風險資產產生負面影響，因為它們的吸引力不如避險債券，而美聯儲 12 月的會議對全球金融市場產生了強烈影響，交易員對貨幣緊縮的前景反應迅速，在波動期間，比特幣表現非常像風險資產。

虛擬貨幣價格下跌，據經濟通據數顯示，比特幣現報41728.84元(美元．下同)，跌0.22%(24小時比較．下同)；以太幣現報3067.69元，跌0.49%；艾達幣報1.13元，升1.07%；瑞波幣報0.73元，跌0.38%。

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