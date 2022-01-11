黃瑋傑：印尼進口煤炭佔中國用煤量低 未買電力股不宜追？
11/01/2022
嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑
有傳印尼突恢復煤炭出口，並擬制定煤炭稅作為中期解決方案。當地上月底才公布暫停本月煤炭出口，政策突然轉風向，點解讀？煤炭稅若成事，對邊隻電力股影響最大？康希諾生物(06185)琴日（10日）升一成，惟有股東計劃折讓7－10％配股，套現逾5億。股價喺低位都要減持，勢必利淡？配股既仲有中國有贊(08083)，股價已經低殘，仲要大折讓近19％配股，市場唔buy既多？
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