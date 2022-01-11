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印尼突傳恢復煤炭出口　中資電力股反彈潤電曾升半成

11/01/2022

      印尼早前宣布於今個月內暫停煤炭出口，內地多地隨即重新限電，上調電價上限，在缺煤炭的陰霾下，去年熱炒的中資電力股持續捱沽。不過現又傳印尼突恢復煤炭出口，刺激電力股今日(11日)全線反彈，其中華潤電力(00836)曾升逾半成。

 

(華潤電力網頁截圖)

 

印尼為中國最大煤炭進口國　內地多省加電價不乏工業重鎮

 

　　《路透社》早前報道指，印尼因家用電煤炭供應非常緊張，宣布將於今個月內暫停煤炭出口，停泊在印尼海岸外的逾百艘運煤船處於進退維谷的狀態，等待政府是否會解除煤炭出口禁令的消息，但其後印尼煤礦企業與當地貿易部長就煤炭出口禁令開會又取消。

 

      而印尼為中國最大煤炭進口國，去年1月至11月有超過六成進口煤炭都是來自印尼，內地即時的對策是重新限電，據內媒報道，已經有20多個省上調高峰時段的電價上限，在高峰時段最大升幅去到七成，據報加電價省份不乏工業重鎮，如江蘇、山東、陝西等。不過現又傳印尼突恢復煤炭出口，並擬制定煤炭稅作為中期解決方案。

 

(今日《開市Good Morning》節目截圖)

 

摩通上調潤電目標價　下調華能國電評級至中性

 

　　在傳出印尼恢復煤炭出口之前，摩通近日發布研究報告，將華能國電(00902)評級由增持下調至中性，目標價由5元略降至4.9元，預期可能於1月發布盈利預警，市場或下調對其去年盈測，以及面對燃煤資產減值開支，不過摩通同時予華潤電力增持評級，目標價由24.5元上調至25元，指出在近期回調後潤電估值較可再生能源同業有約20%折讓。

 

      摩通又指，中國內地火電企業過去一年股價累升一倍，對比同年國企指數下跌26%，現時對電力公司看法轉為更具選擇性。然而，仍然看好潤電，雖然可再生資產潛在分拆進展令人失望，股價預期在短期內可能會出現區間波動，但認為在2021財年業績後將出現一個良好入市機會，因為次季或出現電價上漲及煤炭價格下跌。此外，中期看好發電企業五個發展趨勢，包括電價上調、燃料成本受控、碳排放配額保持寬鬆、儲能成本上升，以及綠色電力市場具盈利上行空間。

 

瑞銀看好可再生能源　大升潤電目標價三成至38元

 

      瑞銀最近亦發布研究報告，重申對中資可再生能源營運商的正面看法，行業首選為華潤電力、龍源電力(00916)及信義能源(03868)，評級均為買入，潤電目標價由29元升至38元，龍源目標價由22元升至30元，信義能源目標價由7.4元升至7.7元。上調目標價主要反映多個正面催化劑，包括火電電價上調、中國發展碳交易市場、綠色電價及龍源獲資產注入。

 

黃瑋傑：印尼進口煤炭佔中國消費量很小　惟電力股升幅過大現調整

 

      今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑分析，他指印尼地理位置較近中國，煤炭進口價錢相對平，不過去年頭11個月中國從印尼進口的動力煤只有1.77億噸，雖佔中國進口動力煤總量七成半，但只佔中國全國消費量5%左右，相對中國一年煤炭消費量為30億噸，佔比很小，料對煤價及電力股影響都不大，而之前宣布暫停出口亦不見對煤炭股及煤價有很大刺激，相信現時恢復出口亦不會對煤價有很大衝擊。

 

      他又指，其實近期尤其上周二(4日)電力股急跌主要是因之前升得太多要作調整，如潤電去年12月24日見頂後就開始回落。近日電力股持續被拋售，現時沽貨已太遲，其中潤電由28.85元跌至20元，跌了差不多兩成，不過電力股昨日(10日)開始出現十字星，有比較長的下影線，代表低位開始有買盤吸納，相對強弱指數(RSI)亦已進入超賣區，潤電9天RSI就已跌至26、27，如股價再跌令RSI背馳，加上RSI沒再創新低，同時成交縮減，就出現見底跡象。潤電已跌穿100天線，如20元失守下一個支持位為去年11月低位約17.5元，未有貨可跌至17.5元再吸納。至於龍源電力11月低位為15元，昨日四連陰後出現利好十字胎開始不肯跌，現價可續持有，如有反彈後抽100天線至16.8元才沽貨，15元止蝕。另華能國電11月低位為3.08元，若於高位買入，跌穿4元要先止蝕，反彈阻力位為4.5元。

 

今日中資電力股普遍造好，其中潤電半日升3.25%收報20.65元，成交6.12億元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此

 

 

 

 

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