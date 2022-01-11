  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【新冠肺炎】政府推新輪防疫抗疫基金　幼稚園小學周五或之前停課

11/01/2022

　　行政長官林鄭月娥於行會前記者會表示，由去年12月30日至昨日(10日)，本港錄得354宗新冠病毒確個案，在約40宗本地個案當中，有兩宗至昨日仍未確定感染源頭，包括一名超市理貨員及一名崇光百貨售貨員。

 

（政府新聞網）
 

　　經個案追蹤辦公室追蹤及基因排序後，相信崇光百貨售貨員與一名確診國泰空中服務員相關，因為空中服務員曾到患者家庭在屯門開設的藥房購物。林鄭又指，兼職售貨員的父母及弟弟都染疫，超市理貨員的感染途徑仍未確定，他們一家均無接種疫苗。

 

目前首針接種率達74.7%


　　林鄭指，從個案可見，沒有打針的人病毒量較高，呼籲未打針的市民盡快接種。她稱自從上周公布落實疫苗氣泡，市民打針意欲提升，接種首針的市民明顯上升，目前首針接種率達74.7%，令社會更安心。


　　林鄭續指，昨日接種首針人士近2萬人，打第三針人數更超過2萬人，若接種數目維持到2月24日，接種率提升13%，達87.7%，接近九成。她表示政府要加大打針能力，現時一個月可打130萬劑，比10日前增加30%。


*科興接種年齡降到5至11歲*


　　林鄭又指，新冠疫苗接種計劃將擴展讓5至11歲兒童接種科興疫苗，而接種安排以學校為本，將派出外展隊到學校替學童打針。另外，全港幼稚園、幼兒中心及小學須於本周五(14日)或之前暫停面授課堂，直至農曆新年假期結束。


兩間疫苗接種中心月底重開

 

（政府新聞網）


　　林鄭公布，月底將開放中山紀念公園體育館及界限街體育館作社區接種中心，即屆時全港共有14個社區接種中心。她又指，已要求衞生署開放15間長者健康中心為長者接種疫苗，估計每日可打2000針。勞福局會配合有關工作，有需要可提供到診津貼。


推第5輪防疫抗疫基金


　　林鄭表示將重啟並落實第五輪防疫抗疫基金，支援受防疫措施影響的行業，包括勒令停業的處所、禁止晚市堂食的食肆，以及旅行社。基金目前結餘40多億元，認為有金額可以立即發放，領取津貼的資格會以上一輪基金作為藍本，本周五會公布細節。


洪為民派對賓客遠超餐廳容量


　　港區人大代表洪為民生日派對有214名賓客，她認為是遠超餐廳的容量，食環署會調查餐廳是否符合D類食肆的規定，包括食客要用「安心出行」，以及3分之2食客要打針，相信食環署很快會公佈初步調查結果。她又指，當局亦正調查國泰航空(00293)獲豁免貨機機組人員檢疫之下有否違規，除了是否有機組人員違規外出之外，亦要調查是否有人違規以貨機回港獲豁免檢疫。


　　林鄭又指，難以確保市民百分百遵守防疫規定，舉例指政府在發現首宗社區Omicron感染個案以來，實施的30個封區強檢行動中，無接受檢測的比例有2.2%，因此指責誰是始作俑者，討論是否找代罪羔羊並無意義，政府可以做的是保持警惕，懲罰違規的人。

 

撰文：經濟通採訪組

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02250

德盈控股

2.390

異動股

01928

金沙中國有限公司

21.000

異動股

00027

銀河娛樂

45.000

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02250 德盈控股
  • 2.390
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.000
  • 00027 銀河娛樂
  • 45.000
  • 01877 君實生物
  • 59.000
  • 00136 恒騰網絡
  • 2.310
股份推介
  • 01093 石藥集團
  • 9.900
  • 目標︰$11.10
  • 01157 中聯重科
  • 5.450
  • 目標︰$5.80
  • 01986 彩客化學
  • 1.350
  • 目標︰$1.60
  • 01919 中遠海控
  • 15.260
  • 目標︰$17.48
  • 00857 中國石油股份
  • 3.900
  • 目標︰$6.40
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 465.600
  • 00005 滙豐控股
  • 55.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 128.500
  • 00941 中國移動
  • 50.550
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 6.600
報章貼士
  • 02380 中國電力
  • 4.120
  • 目標︰$5.50
  • 02343 太平洋航運
  • 3.330
  • 目標︰$3.93
  • 00683 嘉里建設
  • 20.500
  • 目標︰$23.80
熱炒概念股
即時重點新聞

17/01/2022 16:37  《盤後部署》恒指短期或下試23700點，比亞迪可留意

17/01/2022 12:50  【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！

17/01/2022 17:48  【內房困局】據報世茂許榮茂正以15億元放售中環中心兩層辦公樓

17/01/2022 17:59  澳門上季貴賓百家樂博彩收入跌至2020年第三季以來最低

17/01/2022 16:05  【恒大困局】恒大:上月底復工率92.9%，1月擬交樓3萬套

17/01/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨買入２４﹒６億人幣，買美團沽騰訊

17/01/2022 08:26  【大行炒Ｄ乜】高盛削賭股目標，德銀看淡世茂

14/01/2022 17:25  《嚟緊炒Ｄ乜》恒大汽車開始投產，短線炒賣值博率高

專題透視

新聞>財經熱話

人行降政策利率內銀偏軟　招行去年多賺逾兩成股價一枝獨秀

新聞>中國故事

《神州經脈》GDP勝預期惟消費不振　人行降政策利率　滬指高收

新聞>專訪

【專訪】陶冬：聯儲處理縮表不當是2022年潛在灰犀牛（有片）
品味生活
生活

時事要聞

銅鑼灣寵物店員初陽 源頭不明 社區疑暗藏Delta毒鏈

時事要聞

犯罪集團串通銀行職員轉走存款$1470萬 勒索女事主百萬贖回款項

雷鳴天下．雷鼎鳴

洪門宴與抗疫 3
DIVA CHANNEL

Beauty

編輯們年度好物推介！經典貴婦級乳霜、本地新品牌有份！哪款妝品值得回購再回購？

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「女人要求男人上進，就等於貪錢？」到底是他們誤解了，抑或事實根本如此？

「世」界味覺之旅．Saii Lee

Rosewood中菜廳心思賀年菜！手工羊頭蹄法國鵪鶉花膠羹、有米富貴雞、瑤柱桂花手撕龍蝦
健康好人生 Health Channel
消委會報告｜基因測試60款肉丸！墨魚丸變魷魚丸？牛丸含豬基因？龍蝦丸疑沒有龍蝦？（附高分推介）
戴口罩明顯 | 眼睛凹陷太顯老！脾胃差、經常捽鼻、戴厚重眼鏡都關事？中醫針灸使得！
變種病毒Omicron來襲！中醫抵禦大法：增加正氣、強肺、健脾！冬天用五指毛桃煲強肺茶
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 20:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/01/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
財經熱話17/01/2022
人行降政策利率內銀偏軟　招行去年多賺逾兩成股價一枝獨秀
中國故事17/01/2022
《神州經脈》GDP勝預期惟消費不振　人行降政策利率　滬指高收
專訪17/01/2022
【專訪】陶冬：聯儲處理縮表不當是2022年潛在灰犀牛（有片）
財經熱話17/01/2022
【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！
財經熱話17/01/2022
金價下跌金股及ETF全線挫　紫金縱發盈喜亦無助
中國故事17/01/2022
【聚焦數據】中國第四季GDP增4%優預期　全年增8.1%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金