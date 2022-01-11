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【重新出發】科技股無懼債息升疊加大行睇淡？阿里短期走勢竟最好？

11/01/2022

　　隔晚（10日）美股走勢相當波動，納斯達克綜合指數急挫2.7％後倒升，惟今早則見多間大行異口同聲下調多隻龍頭科技股的目標價。在美國十年期債息升至近兩年高位，以及內地監管政策陰霾未散下，本港科技股仍有運行嗎？觀乎一眾龍頭科技股表現，原來阿里巴巴短線買入夠值博率？

 

債息上升對股份影響 還看公司有無盈利！

 

　　市場對美國貨幣政策趨鷹的呼聲愈來愈高，繼高盛上日預計聯儲局今年加息4次後，摩根大通行政總裁戴蒙更預料，美國今年有可能加息超過4次。美國短債息上揚，兩年期債息隔晚抽高283點子至近0.9厘，而指標的十年期債息則一度高見1.808厘，創近兩年新高。單看十年期債息，升破前高位1.776厘後，下一個阻力位約為1.95厘。

 

　　傳統上，債息抽升削弱增長股如科技股的吸引力。輝立證券董事黃瑋傑今早（11日）在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》中表示，債息上升對科技股的影響要視乎科技股有沒有盈利，未有盈利，且負債高企的科技股，較受債息上升影響。

 

阿里巴巴半日錄近1.9億元淨掃貨，為一眾科技股中最多。

（《經濟通HV2報價系統》截圖）

 

六科企被多間大行／券商削目標價

 

　　除了債息上升，以及大家已知的監管陰霾外，今早見多間大行／券商合力調低對多隻龍頭科技股的目標價。（詳情請見下表）

 

 

　　其中，嗶哩嗶哩(09626)的目標價被調低幅度最大，達16％；京東集團(09618)被兩大行下調目標價的幅度亦不小，分別達5％及9％。

 

 

阿里巴巴短期形勢為龍頭科企中最好，125元為即市好淡分界線。

（《經濟通HV2報價系統》截圖）

 

阿里短期走勢最好 咩位買入夠值博率？

 

　　不過，眾大行／券商的威力並不大，騰訊(00700)、京東集團及B站日中均未錄得跌幅，後者更一度走高逾4％，高見320元，進一步貼近10天線（約323元）。除小米(01810)及阿里巴巴(09988)外，其餘3隻半日均揚約2％。當中，持續虧損的美團(03690)更貢獻恒指28點升幅。事實上，科技股為早上帶動恒指由跌轉升的功臣，科指半日收高0.51％，跑贏恒指的0.37％升幅。

 

　　負面因素下不跌反升，可以留意嗎？據《經濟通HV2報價系統》，截至半日收市，阿里巴巴為現貨主板市場內，資金淨主動買入第五多的股份，規模近1.9億元；前四股皆並非科技股，意即阿里巴巴的淨掃貨規模，在科技股中跑出。除了是科技股中，資金淨主動買入規模最多外，阿里巴巴的淨掃貨規模佔成交金額比率高達10％，亦是上述股份中最高；不單反映淨掃貨規模不容忽視，也意味市場於早市對阿里巴巴的入市態度最為積極。

 

　　筆者上周四（6日）已在《hottalk 1點鐘》分析阿里巴巴的短中期形勢，指出其短期形勢顯著向好。觀乎最新日線圖形勢，雖然阿里巴巴近日在片中提及的阻力位126.7元爭持，惟短期顯著向好的形勢未改，中線形勢更有望轉為向好(需待本周五確認)。

 

 

　　黃師傅今早亦表示，阿里巴巴為ATMJ中最「買得落」。他以目前9天RSI分析，阿里巴巴的最高，達60；騰訊、京東的均在50水平、美團更只在41左右，故欲短線買入的話，應選擇阿里巴巴。以支持位看10天、20天線（約117－119元），阻力位看50天線（約132元）計算，認為在1月6日至7日之間的上升裂口底部（約121元）短線買入夠值博率！

 

經濟通通訊社記者 梁凱菱

　

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此

 

 

 

重溫梁凱菱在上周四《hot talk 1 點鐘》的詳細分析，請按此

 

 

 

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