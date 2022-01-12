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【虛幣世界】鮑威爾講話後大市反彈，比特幣及山寨幣造好

12/01/2022

　　美國聯儲局主席鮑威爾周二晚赴參議院，他指出美國經濟不再需要高度寬鬆政策，但並未表示會提前於三月加息，消息令投資者鬆口氣，美股及加密貨幣市場反彈，其中比特幣曾重返四萬三美元關口。惟投資者關注即將公布美國十二月份CPI指數，市場預計按月升0.5%至7.1%，而過去兩個月的CPI公布後，加密貨幣市場都惹來大幅波動。

 

(iStock圖片)

　　其他山寨幣同樣造好，以太幣升5%至三千二美元水平，而Layer 1 代幣 NEAR在過去一周仍升了13%。有分析認為，目前比特幣上行勢頭正在改善，這表明買家可能在亞洲交易日保持活躍，根據日線圖上的相對強弱指數（RSI），目前比特幣是自12月10日以來最超賣的一次。通常超賣讀數先於價格回升，類似於 9 月下旬發生的情況。

 

　　虛擬貨幣價格下跌，據經濟通據數顯示，比特幣現報41728.84元(美元．下同)，跌0.22%(24小時比較．下同)；以太幣現報3067.69元，跌0.49%；艾達幣報1.13元，升1.07%；瑞波幣報0.73元，跌0.38%。

 

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到: 

 

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

 

 

又或者去Down App:

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

 

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