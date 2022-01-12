  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

熊麗萍：中海油回A值得憧憬料上試10元關　港股再升靠新舊經濟股協力

12/01/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　美國聯儲局主席鮑威爾隔晚（11日）釋出更多「鷹派」訊號，但符合市場預期，帶動美股由跌轉升，消息能否刺激港股延續反彈勢頭？中海油(00883)宣布多項措施冀修刺激股價，並正準備回A上市，對股價有幾大利好作用？廣汽(02238)發盈喜，料按年多賺最多27％，市場收唔收貨？不過，車市正面對政府逐步取消新能源車補貼同取消外資車企准入限制等問題，近期車股弱勢反映哂上述負面因素未？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

 

其他中海油相關新聞：

【息誘奏效】中海油出招救價曾飆11%　上企10元靠呢個因素！

【大行報告】大行對中海油派息回購政策感驚喜　一文盡覽分析重點

中海油擬派特別息兼回購　大行都話誇啦啦！　Click入嚟睇吓

《外資精點》瑞銀：中海油產量指引高預期，對派特息及回購感驚喜

渣打料下半年石油供需前景更平衡，但２０２４年起趨緊張

《異動股》中海油（８８３）高開逾一成，擬派廿周年特別息兼回購 

 

 

其他中槪股相關新聞：

鮑威爾言論溫和未提3月加息　科技股急彈　京東美團漲一成　仲有邊隻博得過?

《盤後部署》中概股造好拉升恒指逾600點，比亞迪短線值博

【數字人幣】美團擴容數字人幣碳中和試點，首覆蓋青島大連張家口 

《拆局麒想－林嘉麒》中概股估值是低，惟昔日光輝不可復再

《行業數據》中汽協：上月汽車銷量２７８﹒６萬輛，環比增逾一成 

《行業數據》去年內地汽車產銷分別增３﹒４％和３﹒８％止三連降

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02250

德盈控股

2.390

異動股

01928

金沙中國有限公司

21.000

異動股

00027

銀河娛樂

45.000

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02250 德盈控股
  • 2.390
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.000
  • 00027 銀河娛樂
  • 45.000
  • 01877 君實生物
  • 59.000
  • 00136 恒騰網絡
  • 2.310
股份推介
  • 01093 石藥集團
  • 9.900
  • 目標︰$11.10
  • 01157 中聯重科
  • 5.450
  • 目標︰$5.80
  • 01986 彩客化學
  • 1.350
  • 目標︰$1.60
  • 01919 中遠海控
  • 15.260
  • 目標︰$17.48
  • 00857 中國石油股份
  • 3.900
  • 目標︰$6.40
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 465.600
  • 00005 滙豐控股
  • 55.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 128.500
  • 00941 中國移動
  • 50.550
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 6.600
報章貼士
  • 02380 中國電力
  • 4.120
  • 目標︰$5.50
  • 02343 太平洋航運
  • 3.330
  • 目標︰$3.93
  • 00683 嘉里建設
  • 20.500
  • 目標︰$23.80
熱炒概念股
即時重點新聞

17/01/2022 16:37  《盤後部署》恒指短期或下試23700點，比亞迪可留意

17/01/2022 12:50  【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！

17/01/2022 17:48  【內房困局】據報世茂許榮茂正以15億元放售中環中心兩層辦公樓

17/01/2022 17:59  澳門上季貴賓百家樂博彩收入跌至2020年第三季以來最低

17/01/2022 16:05  【恒大困局】恒大:上月底復工率92.9%，1月擬交樓3萬套

17/01/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨買入２４﹒６億人幣，買美團沽騰訊

17/01/2022 08:26  【大行炒Ｄ乜】高盛削賭股目標，德銀看淡世茂

14/01/2022 17:25  《嚟緊炒Ｄ乜》恒大汽車開始投產，短線炒賣值博率高

專題透視

新聞>財經熱話

人行降政策利率內銀偏軟　招行去年多賺逾兩成股價一枝獨秀

新聞>中國故事

《神州經脈》GDP勝預期惟消費不振　人行降政策利率　滬指高收

新聞>專訪

【專訪】陶冬：聯儲處理縮表不當是2022年潛在灰犀牛（有片）
品味生活
生活

素心Cook．藍婷

新一年踏出素食第一步！「素螞蟻上樹」簡單易做，送飯最正！

時事要聞

犯罪集團串通銀行職員轉走存款$1470萬 勒索女事主百萬贖回款項

健康解「迷」

新興442飲食法！三餐隔4小時，14小時不進食，第三餐吃流質？營養師：減肥效果成疑！
DIVA CHANNEL

古董投資秘笈．費吉

陳年普洱茶值得投資？炒至千萬價格的普洱，離泡沫爆破的日子遠嗎？

一分鐘閱讀．李怡

哲學家雅斯培對愛與善的堅持：「即使環境讓人無法有所作為，仍要做力所能及的事」

古董投資秘笈．費吉

坂本龍一名曲以NFT出售 | 當音符也可NFT化，賣噱頭之路是否永無止境？
健康好人生 Health Channel
【患者蹤跡更新】 假期稍有回落，新增少於10個地點！雅蘭中心、旺角中心上榜！一文睇清確診者過去14天曾到訪地方（1月17日更新） 6
長者打機有益？耆康會研發健腦遊戲應用程式，理大研究證實有效提升認知能力！
檢測與抗疫
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 20:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/01/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
財經熱話17/01/2022
人行降政策利率內銀偏軟　招行去年多賺逾兩成股價一枝獨秀
中國故事17/01/2022
《神州經脈》GDP勝預期惟消費不振　人行降政策利率　滬指高收
專訪17/01/2022
【專訪】陶冬：聯儲處理縮表不當是2022年潛在灰犀牛（有片）
財經熱話17/01/2022
【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！
財經熱話17/01/2022
金價下跌金股及ETF全線挫　紫金縱發盈喜亦無助
中國故事17/01/2022
【聚焦數據】中國第四季GDP增4%優預期　全年增8.1%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金