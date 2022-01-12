熊麗萍：中海油回A值得憧憬料上試10元關 港股再升靠新舊經濟股協力

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

美國聯儲局主席鮑威爾隔晚（11日）釋出更多「鷹派」訊號，但符合市場預期，帶動美股由跌轉升，消息能否刺激港股延續反彈勢頭？中海油(00883)宣布多項措施冀修刺激股價，並正準備回A上市，對股價有幾大利好作用？廣汽(02238)發盈喜，料按年多賺最多27％，市場收唔收貨？不過，車市正面對政府逐步取消新能源車補貼同取消外資車企准入限制等問題，近期車股弱勢反映哂上述負面因素未？

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