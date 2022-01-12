  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【息誘奏效】中海油出招救價曾飆11%　上企10元靠呢個因素！

12/01/2022

　　中海油(00883)去年受美國制裁令影響，遭大量外資拋棄，集團認為目前估值被低估，決定推出救價組合拳，以四大措施提振股價，包括提出新派息政策、派發特別股息、回購股份及推進回A。消息刺激股價早市一度急飆11％，創十個月高。專家認為，若成功落實回A，市帳率可升至1倍，意味股價有望進一步看好！

 

承諾三年股息不少於0.7元 預期周息率達8厘

 

　　中海油首席執行官徐可強昨日（11日）在記者會上表示，歐美股東原本佔中海油整體股東逾70％，由於美國政府要求美資投資者沽清中海油持股，令中海油股價大幅波動。繼中海油美國存託股份（ADR）去年底從多倫多證券交易所退市後，美國存托股份計劃亦將於下月3日終止。

 

　　鑑於美資撤走令中海油估值被低估，集團將推出一系列舉措以修復股價。除了維持一年兩次派息外，集團承諾未來三年的每股股息絕對值收益不低於0.7元，並採用回購方式支持股價。以上日收市價（消息公布前）8.57元計算，中海油預期周息率達8.16厘。與中石化(00386)及中石油(00857)相比，其預期周息率處於兩者之間。

 

以上日收市價計，中海油預期周息率達8.16厘。

 

　　此外，適逢今年是中海油在港上市20周年，為了感謝及回饋股東，中海油擬加派特別股息，詳情將於3月公布。至於回A進展，徐可強表示一切順利，但未有明確時間表。中海油於去年11月向中證監提交發行A股的申請獲當局受理。

 

中海油認為目前估值被低估，推出四大措施提振股價。（《開市Good Morning》截圖）

 

　　受救價組合拳推動，中海油早段最多飆逾11%，高見9.52元，創去年三月以來最高，其後升勢略為回順，半日仍升7.94%，收報9.25元。中石化及中石油亦跟升，分別升逾1%及2%，收報3.92元及3.79元。

 

中海油半日急飆近8%，跑贏同業。（《經濟通HV2報價系統》截圖）

 

上調產量目標12％ 油價存在眾多不確定性

　　

　　本業方面，集團預計，今年淨產量目標為6－6.1億桶油當量，較去年目標增加近12％；資本支出預算總額為900－1000億元人民幣，與去年相若。集團又估計，今年有13個新項目投產。

 

　　國際油價去年大幅反彈，中海油料未來三年油價處於70美元以上，但影響油價的不確定性仍有很多，包括疫情、貨幣政策、地緣政治、美國加息等，料今年原油需求有望恢復至疫情前水平，全年供需維持「緊平衡」狀態。

 

中海油料未來三年油價處於70美元以上。（《開市Good Morning》截圖）

 

熊麗萍：回A令市帳率升抵1倍 若成功落實不難上企10元

 

　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》表示，中海油今早開升約10%，料目前股價已大致反映派息政策和回購因素；加上，對油價看法較審慎。隨着產油國維持增產計劃以應付全球經濟復甦下原油需求上升，料油價未來難大升。而近期油價升勢比預期快，亦局限未來升幅，間接限制中海油的盈利能力。

 

　　熊麗萍相信，中海油股價能否進一步向上，要視乎回A進程！據監管規定，國企配股或公開發售股份時，股價不能低於每股資產淨值（NAV），意即市帳率不能低於1倍。

 

　　換言之，若中海油完成回A計劃，即發行新股，需符合上述要求。熊麗萍以目前中海油的市帳率約0.75至0.8倍計算，市帳率升至1倍的話，意味有約25％潛在升幅，對應股價約10－11元水平。

 

　　在三桶油中，熊麗萍認為，考慮到管理層於8元水平宣布回購政策，反映此水平未能完全反映其真實價值，相信8.2至8.3元具較大支持力。而推進回A有助估值修復至10元以上，在支持位及目標價明確下，視其為行業首選。不過，由於現價已升至9元以上，短線再追入值博率不高！

 

撰文：經濟通記者羅鈞鴻

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 

 

 

其他中海油相關新聞：

【大行報告】大行對中海油派息回購政策感驚喜　一文盡覽分析重點

中海油擬派特別息兼回購　大行都話誇啦啦！　Click入嚟睇吓

《外資精點》瑞銀：中海油產量指引高預期，對派特息及回購感驚喜

渣打料下半年石油供需前景更平衡，但２０２４年起趨緊張

《異動股》中海油（８８３）高開逾一成，擬派廿周年特別息兼回購 

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02250

德盈控股

2.390

異動股

01928

金沙中國有限公司

21.000

異動股

00027

銀河娛樂

45.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02250 德盈控股
  • 2.390
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.000
  • 00027 銀河娛樂
  • 45.000
  • 01877 君實生物
  • 59.000
  • 00136 恒騰網絡
  • 2.310
股份推介
  • 01093 石藥集團
  • 9.900
  • 目標︰$11.10
  • 01157 中聯重科
  • 5.450
  • 目標︰$5.80
  • 01986 彩客化學
  • 1.350
  • 目標︰$1.60
  • 01919 中遠海控
  • 15.260
  • 目標︰$17.48
  • 00857 中國石油股份
  • 3.900
  • 目標︰$6.40
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 465.600
  • 00005 滙豐控股
  • 55.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 128.500
  • 00941 中國移動
  • 50.550
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 6.600
報章貼士
  • 02380 中國電力
  • 4.120
  • 目標︰$5.50
  • 02343 太平洋航運
  • 3.330
  • 目標︰$3.93
  • 00683 嘉里建設
  • 20.500
  • 目標︰$23.80
熱炒概念股
即時重點新聞

17/01/2022 16:37  《盤後部署》恒指短期或下試23700點，比亞迪可留意

17/01/2022 12:50  【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！

17/01/2022 17:48  【內房困局】據報世茂許榮茂正以15億元放售中環中心兩層辦公樓

17/01/2022 17:59  澳門上季貴賓百家樂博彩收入跌至2020年第三季以來最低

17/01/2022 16:05  【恒大困局】恒大:上月底復工率92.9%，1月擬交樓3萬套

17/01/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨買入２４﹒６億人幣，買美團沽騰訊

17/01/2022 08:26  【大行炒Ｄ乜】高盛削賭股目標，德銀看淡世茂

14/01/2022 17:25  《嚟緊炒Ｄ乜》恒大汽車開始投產，短線炒賣值博率高

專題透視

新聞>財經熱話

人行降政策利率內銀偏軟　招行去年多賺逾兩成股價一枝獨秀

新聞>中國故事

《神州經脈》GDP勝預期惟消費不振　人行降政策利率　滬指高收

新聞>專訪

【專訪】陶冬：聯儲處理縮表不當是2022年潛在灰犀牛（有片）
品味生活
生活

Online有話兒

《Online有話兒》沃爾瑪進軍元宇宙？小心美國稅局做嘢！

容我世說．張翠容

昂山素姬處境堪虞，緬甸「內戰」啟示

Foodie What’s On

晚市禁堂食｜Deliveroo生肖開運美食指南︰肖虎犯太歲食啡黃色食物？屬蛇多阻滯食黑色？
DIVA CHANNEL

隨性辦公室．飛天爺爺

渣男一日不下地獄，老婆誓不罷休！老公出軌照傳到不同群組，最後竟是囝囝最受罪？

性治療師手記．古錦榮

Friends with Benefits的迷茫：我們究竟是朋友，還是陪睡的朋友？

Beauty

從被嘲笑謾罵的肥妹，到發光發熱的女神、最受歡迎女歌手！鄭欣宜的努力，足讓你我為她感動而泣
健康好人生 Health Channel
【患者蹤跡更新】 假期稍有回落，新增少於10個地點！雅蘭中心、旺角中心上榜！一文睇清確診者過去14天曾到訪地方（1月17日更新） 6
小寒養生│冬天鼻敏感發作，因為陽氣不足！好好把握最佳補腎時間！推介飲「淮山花生黃豆杞子湯」！
人生可能只得一次？回到2013年長野馬拉松，全程飄雪下跑步！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 20:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/01/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
財經熱話17/01/2022
人行降政策利率內銀偏軟　招行去年多賺逾兩成股價一枝獨秀
中國故事17/01/2022
《神州經脈》GDP勝預期惟消費不振　人行降政策利率　滬指高收
專訪17/01/2022
【專訪】陶冬：聯儲處理縮表不當是2022年潛在灰犀牛（有片）
財經熱話17/01/2022
【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！
財經熱話17/01/2022
金價下跌金股及ETF全線挫　紫金縱發盈喜亦無助
中國故事17/01/2022
【聚焦數據】中國第四季GDP增4%優預期　全年增8.1%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金