【息誘奏效】中海油出招救價曾飆11% 上企10元靠呢個因素！

中海油(00883)去年受美國制裁令影響，遭大量外資拋棄，集團認為目前估值被低估，決定推出救價組合拳，以四大措施提振股價，包括提出新派息政策、派發特別股息、回購股份及推進回A。消息刺激股價早市一度急飆11％，創十個月高。專家認為，若成功落實回A，市帳率可升至1倍，意味股價有望進一步看好！

承諾三年股息不少於0.7元 預期周息率達8厘

中海油首席執行官徐可強昨日（11日）在記者會上表示，歐美股東原本佔中海油整體股東逾70％，由於美國政府要求美資投資者沽清中海油持股，令中海油股價大幅波動。繼中海油美國存託股份（ADR）去年底從多倫多證券交易所退市後，美國存托股份計劃亦將於下月3日終止。

鑑於美資撤走令中海油估值被低估，集團將推出一系列舉措以修復股價。除了維持一年兩次派息外，集團承諾未來三年的每股股息絕對值收益不低於0.7元，並採用回購方式支持股價。以上日收市價（消息公布前）8.57元計算，中海油預期周息率達8.16厘。與中石化(00386)及中石油(00857)相比，其預期周息率處於兩者之間。

以上日收市價計，中海油預期周息率達8.16厘。

此外，適逢今年是中海油在港上市20周年，為了感謝及回饋股東，中海油擬加派特別股息，詳情將於3月公布。至於回A進展，徐可強表示一切順利，但未有明確時間表。中海油於去年11月向中證監提交發行A股的申請獲當局受理。

中海油認為目前估值被低估，推出四大措施提振股價。（《開市Good Morning》截圖）

受救價組合拳推動，中海油早段最多飆逾11%，高見9.52元，創去年三月以來最高，其後升勢略為回順，半日仍升7.94%，收報9.25元。中石化及中石油亦跟升，分別升逾1%及2%，收報3.92元及3.79元。

中海油半日急飆近8%，跑贏同業。（《經濟通HV2報價系統》截圖）

上調產量目標12％ 油價存在眾多不確定性

本業方面，集團預計，今年淨產量目標為6－6.1億桶油當量，較去年目標增加近12％；資本支出預算總額為900－1000億元人民幣，與去年相若。集團又估計，今年有13個新項目投產。

國際油價去年大幅反彈，中海油料未來三年油價處於70美元以上，但影響油價的不確定性仍有很多，包括疫情、貨幣政策、地緣政治、美國加息等，料今年原油需求有望恢復至疫情前水平，全年供需維持「緊平衡」狀態。

中海油料未來三年油價處於70美元以上。（《開市Good Morning》截圖）

熊麗萍：回A令市帳率升抵1倍 若成功落實不難上企10元

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》表示，中海油今早開升約10%，料目前股價已大致反映派息政策和回購因素；加上，對油價看法較審慎。隨着產油國維持增產計劃以應付全球經濟復甦下原油需求上升，料油價未來難大升。而近期油價升勢比預期快，亦局限未來升幅，間接限制中海油的盈利能力。

熊麗萍相信，中海油股價能否進一步向上，要視乎回A進程！據監管規定，國企配股或公開發售股份時，股價不能低於每股資產淨值（NAV），意即市帳率不能低於1倍。

換言之，若中海油完成回A計劃，即發行新股，需符合上述要求。熊麗萍以目前中海油的市帳率約0.75至0.8倍計算，市帳率升至1倍的話，意味有約25％潛在升幅，對應股價約10－11元水平。

在三桶油中，熊麗萍認為，考慮到管理層於8元水平宣布回購政策，反映此水平未能完全反映其真實價值，相信8.2至8.3元具較大支持力。而推進回A有助估值修復至10元以上，在支持位及目標價明確下，視其為行業首選。不過，由於現價已升至9元以上，短線再追入值博率不高！

撰文：經濟通記者羅鈞鴻

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