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【大行報告】大行對中海油派息回購政策感驚喜　一文盡覽分析重點

12/01/2022

　　中海油(00883)日前公布2022年度經營策略及發展計劃概要。多家大行發表報告，普遍對集團宣派特別息、承諾2022-24年派息比率不低於40%，以及今年的股票回購計劃感到驚喜。雖然特別股息和股票回購的金額等細節尚未披露，但相信市場對此也感振奮，並因管理層對股東價值的承諾而受到鼓舞。

 

（中海油官方圖片）

 

　　不過，眾行未有為此而調升中海油的評級及目標價，看法較牛的大摩予目標價13元，瑞銀亦重申目標12.5元，而大和則續看9元。

 

　　中海油周三（12日）上午裂口高開逾一成後升勢稍有回順，半日收漲7.94%，報9.25元。

 

　　自2021年初美國制裁實施以來，中海油股價持續低迷，花旗認為集團派息及回購計劃正正反映了管理層支持股價的強烈意願，相信會成為股價近期的正面催化劑。而大摩認為，上述的派息承諾是建基於集團對未來數年國際油價將處於每桶65－70美元的正面看法。

 

　　對於今年中海油的淨產量目標為6億至6.1億桶油當量，分析大多認為超出其原定預期；而今年900至1000億元的實際資本支出指引則低於個別大行的預測，摩通指出，集團透過提升勘探開發的成功率、優化新項目的設計，並力求在較低時間完成項目，以提高整體資本支出的成效，認為其控制成本的工作理想。

  

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 

 

 

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