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【答問大會】林鄭重組政府架構13局改15局　分拆運房局食衞局

12/01/2022

　　行政長官林鄭月娥宣布重組政府架構方案，建議由目前13個政策局改為15個局。她提出新設立文化體育旅遊局，將相關工作由民政事務局及商務及經濟發展局分拆，加強推動文化事業發展，成為「十四五規劃」中，中外文藝交流中心。

 

 

（資料圖片）

 

運房局分拆加快興建公營房屋

 

　　運輸及房屋局將會分拆，其中建議新設房屋局會專門處理加快興建公營房屋，協助市民盡快上樓，並監督私人住宅市場，督導房委會、房署工作，與房協，市建局及港鐵合作，結合公營機構力量建屋。運輸方面就會重組為運輸及物流局，強調對內及對外的交通工作，對內以運輸基建先行，研究多項包括跨境的鐵路項目；對外就會加強海、空運及物流發展，鞏固本港樞紐地位。

 

食衞局分拆推動醫療政策

 

　　食物及衞生局亦會分拆，醫療部分改為醫務衞生局，除應對疫情外，亦推動多項醫療政策，包括兩個十年醫院計劃、中醫發展及基層醫療政策等，並更新公共衞生策略，進行醫療科技藥物研發。公共衞生的工作就會與環境局合併，改作環境及生態局，接掌環境衞生，食物安全，漁農發展等公共政策，例如廢物收集回收運送可一條龍由新政策局歸口管理。

 

創科局改為創新科技及工業局

 

 

（資料圖片）

 

　　創新及科技局會改為創新科技及工業局，反映再工業化的任務，目標在新田科技城引進先進科技產業，將智能生產植根香港。民政事務局亦會改組為民政及青年事務局，加強地區為本工作，提升社會凝聚力，制定青年政策。

 

　　林鄭又指，會建議統一政策事權，將目前由不分政策局分管的工作劃一負責，例如人力、扶貧及退休保障會由勞福局統一負責。林鄭指會將重組建議交由下屆行政長官考慮，至於是否設副司長，由於涉及管治風格，她建議交由下屆行政長官決定。

 

熱廚房已降溫料吸引更多人才

 

　　林鄭相信，在現時政治環境，未來會有更多人才願意加入特區政府。她指上任組班時，接觸不少人都認為當時政治環境是「熱廚房」不願加入，她希望在修改選舉制度後熱廚房已「降溫」，頗相信下屆行政長官再組班時面對的問題會較少。

 

　　林鄭表示，在公務員委任上，政府會採取能者居之的原則，開放部分高級公務員職位，以公開招聘方式委任，例如公務員學院院長。另一個原則是專責，她希望在個別政策上，能有指定官員作為倡導者角色，例如兒童福利上，假如有一名兒童福利專員，可以專責關心監察福利機構運作等，能推動提升政府管治。她又回應公務員被指不貼地的批評，指不同背景的議員，可有效為管治帶來社會聲音。

 

撰文：經濟通採訪組

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