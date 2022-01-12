【答問大會】林鄭：本季交精簡土地發展建議 與深圳市政府研3鐵路項目

第七屆立法會周三首次開大會，行政長官林鄭月娥出席答問大會。她表示，反對派議員離開立法會後，去年是行政立法良性互動，成果豐碩的一年。她指新一屆立法會，有不同背景行業的議員，有廣泛代表性，體現政治包容，不同板塊的議員都反映社會各界議員和而不同，她期望可以與議會衷誠合作，做出成績爭取社會認同，發揮新選舉制度的優越性，為民主健康發展打下基礎。

（政府新聞網圖片）

林鄭指，政務司司長正統籌今年提交立法會的立法議程，包括不少議員關心的立法工作，如版權條例、強積金取消對沖及基本法23條本地立法等40項立法建設，相信今年的工作亦會相當繁重。

去年立會成果豐碩 通過46項法案

林鄭交代三方面工作，包括行政立法關係、北部都會區發展、重組政府架構。在行政立法關係方面，她指自2020年底反對派離開立法會後，體現了行政立法良性互動，過去一年立法會成果豐碩，去年通過達46項法案，比往年多一倍。她亦透過書面同意，放行兩項議員的私人條例草案。

北部都會區方面，自去年《施政報告》提出至今，政府紀錄超過300篇報章報道意見和評論文章，普遍支持北部都會區發展，建議應拆牆鬆綁，加速落實，克服建造界人手不足等問題。

大幅精簡土地開發程序

林鄭指，為回應社會各界對北部都會區的期望，已督促相關政策局，並重申社會應為北部都會區發展策略創造有利條件，包括土地開發程序必須大幅精簡，要在20年內全面落實發展策略，必須大刀闊斧，壓縮土地規劃流程，發展局會在本季度向立法會提交精簡土地發展的具體建議，涵蓋城市規劃條例、收回土地條例、環境影響評估條例等多條法例。另外，要有效整合審批土地，研究以混合模式發展創科用地，讓科研機構落戶香港。

吸引內地海外企業受人才

林鄭續指，港府應制定有利產業及人才發展政策，更開放地考慮提供政策優惠，吸引內地及海外企業及人才在香港發展。她表示，港府亦會強化執行機制，認為下屆政府可考慮設立副司長職位，負責領導北部都會區等大型發展，強化跨局協助，制定指標監察成效，並與深圳市政府加強合作。

洪水橋及前海香港段增設車站

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在運輸基建方面，港府已向深圳市政府建議5個鐵路項目其中3個跨境項目，稍後將深圳市領導會面作討論。香港運房局正著手研究洪水橋及前海的香港路段，沿線增設車站位置。

北部都會區將擴充及興建三間醫院

她又提及，作為宜居的北部都會區，該區將會擴充及興建三間醫院，其中古洞北醫院將會成為北部都會區的中心醫院，並且發展成為具綜合功能的研究型醫院，不但提供治療及診症服務，亦將進行基礎研究，與附近新田科技城生命科學產生協同反應。另外，北部都會區亦會計劃興建私人醫院。

保育區內3個濕地園地

林鄭表示，北部都會區著重城鄉共融，環境局正展開顧問研究，保育區內3個濕地園地，保安局亦會開放沙頭角碼頭，及就進一步開放沙頭角中英街禁區以外的區域，諮詢市民。

撰文：經濟通採訪組

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