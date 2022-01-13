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【虛幣世界】美國上月CPI符合預期，加密貨幣抽升

13/01/2022

　　美國公布上月CPI數據，按年升7%並創下近四十年來新高，但符合市場預期，美股輕微高收，而加密貨幣則現資金流入撐起市場表現，其中比特幣重返四萬三美元水平，以太幣更重返三千三美元。但亦有分析認為，高通脹將令聯儲局壓力增加，有機會提高加息的水平及次數。

 

（SHUTTERSTOCK圖片)

 

　　加密貨幣和外匯分析公司 Quantum Economics 的創始人馬蒂格林斯潘表示，市場對這CPI數據的反應可能有點令人困惑，而投資者看到加密貨幣市場取得了勝利，不過這一次，投資者似乎對美聯儲放鬆了很多。據路透社報導，美國股市高收，也許是由於對美聯儲可能在應對通脹方面的擔憂正在下降。

 

　　加密貨幣價格反彈，據經濟通據數顯示，比特幣現報元43466.49(美元．下同)，跌0.99%(24小時比較．下同)；以太幣現報3319.68元，跌1.54%；艾達幣報1.29元，跌1.22%；瑞波幣報0.78元，跌1.49%。

 

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到: 

 

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

 

 

又或者去Down App:

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

　　

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