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【FOCUS】花旗國通脹40年高　美式悖論續上演

13/01/2022

　　美國去年12月消費者物價指數(CPI)一如預期錄按年飆升7%，刷新近40年最高；但悖論卻繼續上演－－美股三大指數齊升，十年期美債收益率一度倒跌至1.71%；家庭食品開支漲幅貴過外出用餐；房屋租賃市場的實際租金升幅遠超官方口徑住房成本4.1%的升幅；「偉大的辭職」掀起加薪潮之下，美國工人去年平均薪酬卻錄走低2.4%。



市場租金漲18%遠超官方



　　美國勞工部周三(12日)揭盅，11月錄按年升6.8%的CPI，12月再下一城踏入7字頭，錄1982年6月以來最高；剔除食品和能源的核心CPI按年升5.5%，錄1991年2月以來最高。面對「一代人未見過的高通脹」，Quinnipiac University同日發布的最新調查顯示，多達54%的受訪者認為美國經濟正在惡化。

 

 

 

 


　　通脹的最大推手為何？二手車再次功不可沒，按月漲幅從11月的2.5%擴大至3.5%，全年累計飆37.3%；被總統拜登撈作救命稻草的能源價格，儘管錄去年4月以來首次按月下跌(-0.4%)，但汽油全年漲幅仍高達49.6%。

 


　　讓人困惑的是，家庭食品(雜貨)價格去年飆升6.5%，創13年來最大漲幅，超過在外就餐價格的6%；而在線租房平台Apartment List數據顯示，去年全美租金中位數漲幅高達18%，但官方數據的住房成本全年升幅僅4.1%。



薪資實際縮水或挫需求端

 

　　美國通脹水深火熱，更添3月加息理由，但美股三大指數不跌反升，成長股漲幅猶勝價值股；十年期美債收益率一度倒跌至1.71%，美元續軟。

 


　　另一邊廂，儘管美國工人去年平均時薪大幅漲至31美元以上，按年增4.7%，但扣去通脹效應後實際為倒跌。據智庫布魯金斯學會統計，麥當勞、星巴克、亞馬遜、沃爾瑪等13間美國大型公司的平均薪酬，僅亞馬遜支付的薪酬足以應付基本生計(按兩個成人和兩個孩子家庭，時薪須達17.7美元計)，此或解釋了密歇根大學消費者信心指數何以徘徊10年低位。

 


　　倘若消費者錢包扁扁(不計受惠資本價格上升的前1%有錢人)，一旦供應端恢復速度趕上降溫中的需求端，通脹或大概率已見頂。巧合的是，聯儲最新褐皮書提及「短缺(shortages)」一詞的次數已連跌三個月至去年6月的水平。

 


　　隨著最早爆發Omicron的南非單日新增確診迅速回落，而英國亦可能已觸頂，下一個會否輪到美國，又將如何影響通脹走勢，wait and see。

 

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