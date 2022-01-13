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「2021金融科技大獎」共頒發54個獎項及3個年度大獎

13/01/2022

　　本港金融界領先專業財經資訊平台－經濟通（ET Net）舉辦之「2021金融科技大獎」共頒發54個獎項和3個年度大獎。獲得年度最高殊榮「2021金融科技大獎」的得獎者為恒生銀行有限公司；香港上海匯豐銀行有限公司奪得「2021金融科技市場策劃大獎」年度大獎；而平安壹帳通銀行（香港）有限公司則奪得「2021金融科技大獎－初創企業」年度大獎。

 

 

　　香港作為國際金融中心，在世界上有著領先的地位，面對著數碼科技的不斷進步，也能保持著獨特的市場觸覺，竭力地提供成熟的金融監管制度和嶄新的數碼技術。隨著創新科技的迅速發展，國際之間更加注重金融科技與環境、社會及公司治理（ESG）因子的融合，而且在這兩年本地的金融科技技術的發展，已有能力提供疫情所需要的精益營運模式與架構。

 

　　在香港具領導地位的財經資訊平台-經濟通繼往開來，連續第五年主辦「金融科技大獎」，面對市場在新冠肺炎持續的變化，企業為配合發展，對綠色金融科技產業的研發持續上升，其中許多企業在制定訂未來策略方向時，加入了對ESG的研究和數據等，為可持續發展帶來更積極的轉變。面對全世界對財富投資與管理、大數據、區塊鏈方案、NFT、KYC、虛擬銀行、非接觸式支付及其他與金融科技相關服務的需求皆快速增長，使企業更著眼於環境、社會和企業管治（ESG）投資，除了能加強企業與投資者之間的信任，同時提升自身競爭力，促使許多機構加倍綠色金融科技的投資。

 

　　今年大會主題是「Buildinga Brighter Green Future Together」，在金融科技已成為大勢所趨之際，各持份者如何善用金融科技為本地添加簇新的綠色科技和ESG的元素，相信在新環境、新常態下在帶來挑戰的同時，也有效地加強企業的風險管理和在投資決策上有前瞻性的正面影響。業界亦同心持續互相交流，以減少潛在風險，提高監管效能。

 

　　第五屆「金融科技大獎」表揚得獎者過去一年於金融科技服務上有著標誌性的創新和綠色概念，把概念變為實際，推動香港發展資源高效經濟的決心，活動的精髓和精神是一種業界的合作。活動亦為業界搭建一個交流平台，匯聚公營機構、商界企業及學術科研精英，鼓勵持份者繼續推陳出新，持續廣泛推廣新型並可即時應對市場的變化的金融科技服務予大眾。

 

　　經濟通橫跨18大組別共54個獎項選出在各專業領域中傑出的得獎者，以肯定其在金融科技上的成就，為消費者、業界和社會帶來最大的效益。大會今年除了延續上一屆特別增設的「疫境表揚：金融科技應用表現」的獎項，由於今年踏入第五年，亦是經濟通連續第五年主辦「金融科技大獎」的重大里程碑，故此特別增設傑出「環境、社會和治理（ESG）嘉許狀」，共有十間獲大會頒發嘉許狀，以嘉許在ESG範疇上具實踐的機構，於面對環境、社會責任、公司治理與投資策略上，納入ESG元素以發掘機會來實踐，在疫情下也可以推動機構可持續發展。

 

 　　「2021金融科技大獎」得以順利舉辦，全賴各方大力支持，包括協辦機構及金融科技夥伴數碼港；協辦機構香港科技園公司；知識夥伴羅兵咸永道會計師事務所；策略夥伴安永會計師事務所、畢馬威會計師行以及智慧城市聯盟；德勤．關黃陳方會計師行、前海管理局的慷慨贊助，以及香港中文大學（中大）商學院商業可持續發展中心、粵港澳大灣區文創科技聯盟、香港電商聯會、香港互聯網及電子商務發展協會、香港網商會、香港科技創新促進組、香港零售科技商會、香港無線科技商會、互動廣告協會、互聯網專業協會、投資推廣署 、強制性公積金計劃管理局、香港射頻識別總商會、Startmeup.hk、香港科學園科培網絡、雲端與流動運算專業人士協會、香港銀行學會以及香港獨立非執行董事協會的鼎力支持。

 

　　特別鳴謝董吳謝林律師事務所合夥人謝遠明律師連續5年擔任大會之法律顧問。

 

 

 

 

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