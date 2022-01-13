【融創融資】融創頻頻配股盡失市場信心？股價反映哂負面因素未？

再有股份趁大市氣氛好轉從市場「抽水」，今次到內房股融創中國(01918)！公司繼去年11月配股兼減持融創服務(01516)後，周四（13日）再宣布折讓15.3%配股，集資45億元還債。融創午後沽壓增大，現急瀉21％，報9.31元，暫為日中最低位，仍遠低於配售價10元。專家認為，融創股價已消化債務危機等負面因素，惟短期未見反彈跡象，行業首選仍是龍頭股份。

兩個月內兩度配股籌逾百億 一半資金用於還債

融創集資逾45億元，用於償還貸款及補充營運資金。

（《開市Good Morning》截圖）

融創以先舊後新方式，配售4.52億股，相當於經擴大後已發行股本約8.3%，配售價為每股10元，較上日（12日）收市價11.8元，折讓約15.3％。今次集資額45.2億元，主要用於補充營運資金及償還貸款。

市場或對融創在兩個月內兩度配股感意外。公司曾於去年11月配股，折讓幅度為10.9％，並同時減持融創服務，合共套現約74億元。當時集團董事會主席孫宏斌更自掏腰包，借出4.5億美元（折合約35億港元）免息貸款作集團備用資金，盼提振市場信心。不過，事與願違，融創股價自當時配股至今持續沉底，目前累計跌幅近四成。

融創近期受官司纏繞亦是股價低迷的原因。據外媒報道，融創旗下三間公司的持股被深圳市寶安區人民法院凍結。不過，公司其後澄清，純屬與商業伙伴的「小糾紛」，現時已解決問題及爭取撤銷法院命令。

受配股消息拖累，融創暫急瀉21％，報9.31元，跌穿配售價兼創四年半以來新低。至於龍頭內房股個別發展，龍湖集團(00960)、華潤置地(01109)及中海外(00688)目前跌幅介乎1－2％。

內房股半日個別發展，龍湖相對跑贏同業。

（《經濟通HV2報價系統》截圖）

林家亨：融創股價已消化負面因素 惟續首選中海外、潤地

國農證券董事總經理林家亨今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》表示，融創最近兩次配股合共集資過百億元，用以還債及補充營運資金，相信能大大紓緩財政壓力，對公司長遠而言屬好事。股價自2020年起至今累跌近80％，已大致消化債務危機的負面因素。

即使融創股價低迷，惟不能忽視公司盈利能力仍然高。據2020全年業績，每股盈利達7.82元人民幣，意味股份歷史市盈率僅1倍左右，屬極低水平。當融創的債務問題明朗化後，有望獲資金重新部署，故股份長遠具備估值修復空間。不過，股價短期仍受累配股消息，難以跟隨大市反彈。

林家亨維持對內房股前景樂觀的看法，首選龍頭股份中海外及潤地。近期中央出手鼓勵央企、國企收購內房項目，相關貸款不計入「三條紅線」，有利現金流充裕的龍頭房企收購優質項目，長遠有利提升資產質素及回報。不過，他提醒，中海外及潤地的股價正處於保歷加通道頂部附近，現價高追的值博率低，持貨者則宜先沽貨套利，待股價回落再作部署。

經濟通通訊社記者 羅鈞鴻

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