【虛幣世界】比特幣升幅幾乎蒸發，有傳巴基斯坦禁虛幣

隔晚比特幣升幅幾乎蒸發，並倒跌至42000美元水平，消息面上有傳巴基斯坦有機會禁止使用加密貨幣，加上哈薩克目前地緣政治不穩令比特幣算力下降。不過，數據上顯示比特幣礦工目前未有意願出售手頭上的比特幣，分析指近期礦工成本上揚，現價對於礦工而言未必是一個良好的賣出價。

（iStock圖片)

另一方面，聯儲局副主席候選人布雷納德暗示最快將於三月加息，消息引發美股急跌，其中科技股下挫拖累納指跌近四百點，同樣成為加密貨幣下跌主因。外匯經紀商 Oanda 的分析師克雷格·厄拉姆表示，確實感覺市場對美國貨幣政策的擔憂達到頂峰，市場也存在潛在的焦慮，這可能導致在可預見的未來出現一些波動的價格走勢。

加密貨幣價格靠穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報元42670.37(美元．下同)，升0.26%(24小時比較．下同)；以太幣現報3261.10元，升0.63%；艾達幣報1.24元，升1.24%；瑞波幣報0.76元，升0.23%。

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