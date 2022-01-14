《嚟緊炒D乜》恒大汽車開始投產 短線炒賣值博率高

萬眾期待的「恒馳汽車」終於有消息，據內地媒體報道，恒馳5天津工廠下線(投產)，比原計劃提早12天，恒大汽車(00708)股價則未見有太大動靜，一來母企恒大集團(03333)仍搖搖欲墜，惟有指「三條紅線」將放寬，使恒大整個系列稍微喘定，而恒大汽車可能是一次絕地反擊的機會。

(「恒馳5」宣傳片截圖)





電動車是國策重中之重 許家印誤打誤撞大搞





時間推回2017年，當時樂視創辦人賈躍亭焦頭爛額，期間多次赴港尋求投資，期間認識了恒大集團的許家印。當時許家印見賈躍亭的法拉第未來(Faraday Future)汽車已經成形，而電動車當時亦是國策的重中之重，因此透過旗下的恒大健康(後來改名為恒大汽車)出資8億美元入股，希望在電動車市場上分一杯羹。

但這對一拍即合的合作夥伴，合作關係就僅僅維持了百天，2018年恒大健康表示，支付給FF汽車的8億美金已經花光，賈躍亭並要求再增資7億美元，更指恒大健康未有履行財務承諾。百天花光8億美金，令許家印意識到賈躍亭是一個「大伏」，因此忍痛分手。但8億美金絕對不能打水漂，因此恒大健康自行購買外地汽車公司，並將公司改名為「恒大汽車」。

由笑話變投產 恒大健康分拆打下資本基礎

外界一直不太看好恒大搞汽車這個業務，畢竟恒大是以地產起家，與汽車風馬牛不相及，不過，資品與品牌效應令恒大汽車逐步成事。大家最印象深刻應該是恒大汽車於去年在本港電視台不停落廣告，令一眾電視迷感到奇怪:難道恒大汽車會入口本港市場？加上過往電動車公司都出現過多次「胎死腹中」事件，不禁令人覺得恒大汽車可能只想製造原型車再於資本市場抵押股份，換取資金再往中國恒大救火。

不過，眼鏡玻璃碎再跌到一地都是，恒大汽車竟然正式落地投產，其中「恒馳5」的官方宣傳片入面可見，車架製造及一系列的工廠、電臂、車間工序等，都讓人意識到恒大汽車確實認真做車，並沒有因為恒大集團的債務事件而停工。唯一慶幸的是，恒大健康早已分拆上市，並有「養生谷」及一系列的健康+地產業務支撐著，才為現時的恒大汽車打下資本基礎。



暫只針對中低端市場 汽車業務可能救起恒大

上年尾其實已經有恒馳汽車的Demo車推出，媒體亦爭相採訪，而這次首先推出恒馳5，據了解這款車將定位為A級SUV，售價20萬元人民幣以下，這類十多萬的電動車在內地市場大受歡迎，亦是按揭容易批出的金額，因此恒汽先做這款車在市場試水溫，二來也希望讓資金回籠，雖然暫時未知道汽車的續行能力或者智能化上有何賣點，不過已經可以看到恒大的野心暫時想針對中低端市場為主。

市場上目前主流的電動車，包括比亞迪(01211)及吉利(00175)，其中比亞迪最平的電動車只需不足十萬人民幣就可帶回家，不過續航能力未必支援長途旅程，但足以應付日常使用。恒馳要爭這個低端市場應該沒甚麼可能，畢竟成本就不能比較；相反看過恒馳汽車的內籠，頗有四五十萬人民幣汽車的水平，可能想用「蔗渣價錢燒鵝味道」作主打，希望在這個價位分一杯羹。假如這套行銷行得通的話，恒大汽車有機會成為恒大集團的一條救命草，令恒大絕地反擊。

股價未見動靜 可能是絕佳買入機會

恒大汽車由去年年初炒高至72元左右，到目前只有3元水平，經歷過高山低谷，目前股價未見有動靜。市場仍被母企債務問題困擾，深怕入場就會隨時有停牌風險，成為被割韭菜。不過，不要忘記一點，恒汽仍有養老及健康業務運行，而這些業務是有收入有純利的，因此現價絕對不能夠反映出恒大健康業務的價值。

假如對恒大汽車業務有信心，現價買入也可，將資金分為三注，跌至2.5元及2元可以再溝，如跌穿1.5元要止蝕。由於恒汽有實物車正式投產，跌入這個區間的機會不大。以目前現價來看，有機會成為下一隻「十倍股」。目標價可能先看能否重返10元關口，投資者買入後有機會要穩守一會，不過股價目前唯一風險可能來自母企中國恒大，而目前最高風險已過，投資者的擔心相對可降低。

恒大汽車今日(14日)升近一成收報3.8元。(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通通訊社特約分析師蕭婉瑩

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