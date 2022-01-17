【陶觀天下】全球通脹持續升溫 聯儲緊縮驟然提速

疫情帶來的供應鏈斷鏈危機影響全球經濟，但事實上並非每個國家都面臨嚴重的通脹問題，在美國CPI刷新近40年新高的同時，日本11月通脹率仍然低於1%。美聯儲加快政策收縮，除了taper和加息外，還考慮祭出縮表這一殺著，美國以至於國際資本市場準備好聯儲縮表了嗎？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。

由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

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