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金價下跌金股及ETF全線挫　紫金縱發盈喜亦無助

17/01/2022

   　紫金礦業(02899)發盈喜，預期去年全年純利大增1.4倍，惟金價經上周初一輪急升後臨近上周末又回軟，今日(17日)一眾金礦股包括紫金普遍下跌。事實上，金價今年一開始已受通脹數據及加息預期影響持續大幅波動，而市場人士對今年金價走勢亦現頗大分歧，料波動走勢仍會持續。

 

 (紫金礦業企業宣傳片截圖)

 

去年純利增約1.4倍　銅鋅銀鐵銷售價格上升

 

      紫金礦業公布，預期截至去年12月31日止年度純利按年增約1.39倍，至156億元(人民幣．下同)，扣除非經常性損益之盈利約145億元，同比增長約1.29倍。2021年度純利上升主因期內礦產銅、鋅、銀和鐵精礦銷售價格同比上升，但礦產金銷售價格同比下降。礦產金47.5噸，同比增長17.28%；礦產銅58.4萬噸，同比增長28.92%；礦產鋅43.4萬噸，同比增長14.81%；礦產銀309噸，同比增長3.34%；鐵精礦424.8萬噸，同比增長9.71%。


　
　　另外，集團指，2022年主要產品計劃指標包括礦產金60噸，礦產銅86萬噸，礦產鋅48萬噸，礦產銀310噸，鐵精礦320萬噸，並釋放一批重大項目產能，實現經營業績再上新台階；推動新能源礦產和新材料產業突破發展；爭取實現項目併購和資源增儲，大幅增加礦產資源儲備。

 

金融業務增23億人幣作投資　委託理財單日最高30億人幣

 

      另外，紫金礦業公布，金融板塊下屬企業開展金融業務，新增授權23億元，合計授權總額度為44億元和1億美元。授權使用不超過20億元進行證券投資，主要投向與主業或上下游相關產業，不超過3億元進行自營商品及股指衍生品投資，而股權投資業務涉不超過6億元，債券類等類固收業務不超過5億元。


　　另外，集團指會開展今年度委託理財，單日餘額最高不超過30億元，購買銀行理財產品，期限不超過6個月，而持有95%股權的紫金礦業財務委託理財單日餘額最高不超過12億元，類型包括有價證券、固定收益型或低風險的理財產品和信託產品等，不得直接投資二級市場的股票及其衍生品。

本月初金價曾跌至1790美元　上周強勢反彈高見1829美元

 

　　金價走勢方面，今年開始已極為波動，本月初受黃金和基本金屬價格接連下跌影響，金礦股股價連連下挫，金價曾跌至每盎司1790美元附近。此前美聯儲會議記錄表明，加息速度可能快於預期，打擊風險偏好。

 

      惟至上周金價又展開強勢反彈，最新的消費者物價指數(CPI)數據顯示美國通脹水平創下40年高點，這令作為通脹對沖工具的黃金受益。此外，美國聯儲局主席鮑威爾的言論不及市場預期那麼鷹派，令美元受到打擊，從而推動金價上漲。現貨黃金上周上漲20.60美元，漲幅1.15%，盤中最高觸及1829.12美元/盎司。不過，臨近周末隨著聯儲局官員口風變得更鷹派，市場對加息憂慮升溫，金價亦回軟，紐約期金上周五(14日)收市跌4.9美元或0.3%，報1816.5美元。

 

料通脹未來幾周續支撐金價　加皇銀行指取決疫情及美股表現

 

      許多分析師認為，今年通脹將繼續為黃金提供最大的支撐。High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，通脹壓力的不斷加大可能在未來幾周支撐金價，推動金價突破1830美元/盎司附近的技術阻力位。

 

      不過，去年金價表現不濟，收跌3.6%，創2015年以來的最差表現。針對今年金價走勢，市場做出了許多預測，其中加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets)近日預期，金價有望回升至每盎司 2000美元以上，但也可能跌破1600美元，主要取決於新冠肺炎疫情以及美股的走勢。樂觀的情境是通脹穩定，經濟表現低於預期，避險需求上升，而如果新冠肺炎疫情再度惡化，或是美股表現不如預期，可能會看到資金流入黃金。

 

溫傑：通脹高企市場不明朗　黃金ETF料難大升但可分散風險

 

      光大證券國際財富管理策略師溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，現時有兩個極端因素影響金價，其一為美國通脹升至7%，CPI則為5.5%，分別為40年及31年新高，通脹高企之下金價應該受惠，但市場料美國3月會加息，今年會加3至4次，而縮表很可能會在今年下半年出現，不過鮑威爾和市場的溝通嚴重不足，料將是下半年不明朗因素，持有黃金不會太蝕底，惟在美金偏強和加息陰霾下金價又很難大升，料SPDR金ETF(02840)只會在1300至1500港元間上落，在分散風險角度來說仍可繼續持有。

 

      紫金半日跌1.61%收報9.77港元，成交1.23億港元。其他金礦股方面，山東黃金(01787)半日跌1.8%收報13.08港元，中國黃金(02099)跌2.13%報20.65港元，SPDR金ETF跌0.38%報1322.5港元，惟招金(01818)升0.82%報6.18港元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

      

撰文：經濟通市場組、中國組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 

 

 

 

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