人行降政策利率內銀偏軟 招行去年多賺逾兩成股價一枝獨秀

招商銀行(03968)發布2021年度業績快報，純利按年增長23.2%，營業收入按年增14.03%，優於預期，而交通銀行(03328)則擬發金融債券籌最多1000億元(人民幣．下同)，中國人民銀行則藉開展7000億元中期借貸便利(MLF)和1000億元公開市場逆回購操作下調政策利率，惟幾個消息對今日(17日)內銀股表現影響不大，畢竟近來炒加息及高息已升了不少，除招行仍升逾1%外，其他內銀股普遍偏軟。

(資料圖片)

營收增14%不良貸款率不足1% 野村升目標價維持買入評級

招商銀行去年純利為1199.22億元，按年增長23.2%；營業收入按年增14.03%至3312.34億元。截至2021年12月31日，集團資產總額為9.27萬億元，較上年末增加10.9%；負債總額8.4萬億元，較上年末增加10.14%；不良貸款率0.91%，較上年末下降0.16個百分點；撥備覆蓋率441.34%，較上年末增加3.66個百分點；貸款撥備率4.03%，較上年末減少0.64個百分點。

(《開市Good Morning》節目截圖)

野村發表研究報告指出，招商銀行業績快報顯示，2021年度盈利按年增長23.2%，較野村預測高出5%，野村已上調招行今明兩年盈測各3%，以反映較佳的資產質素和非利息收入增長。另招行2021年度淨利息收入按年增加10.2%，總貸款升10.8%，客戶存款亦升12.8%，反映第四季增長加快，預期第四季淨利息收益率較預期佳。同時招行資產質素亦改善，不良貸款率進一步減至0.91%，即按季下跌2點子，按年更跌16點子，而不良貸款覆蓋率則維持穩定，約為441.3%。野村上調招行目標價5%至86.33元，仍視之為內銀股首選，評級維持「買入」。





交行擬發金融債券籌最多1000億人幣

交通銀行公布，董事會批准發行金融債券，在境內外債券市場發行不超過等值1000億元非資本補充性質的金融債券，包括普通金融債券、綠色金融債券、小型微型企業貸款專項金融債券、「三農」專項金融債券、碳中和債券等。該行指，可在有效期內分階段、分次實施，債券期限不超過10年，而發行方案及授權有效期自董事會批准起至2023年12月31日止。

(《開市Good Morning》節目截圖)

人行下調政策利率 LPR同步下調概率大

中國人民銀行今日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展7000億元中期借貸便利(MLF)操作和1000億元公開市場逆回購操作。MLF操作和逆回購操作的中標利率均下降10個基點，分別為2.85%及2.1%。這是人行自2020年4月之後，首次下調政策利率，且距離降準僅1個月。





分析認為，本月超額續做MLF並實施降息，略超市場預期，顯示一季度穩增長壓力較大，降息有利增強銀行信貸供給能力與意願，降低企業融資成本，貨幣政策表現為「寬信用+寬貨幣」的組合，周四(20日)貸款市場報價利率(LPR)同步下調概率較大。不過，鑑於美聯儲加息在即，中國本輪貨幣寬鬆的時間窗口非常短，若有再度降息，會在今年4月前實施，降幅可能至少在10基點。

溫傑：招行業績理想惟資料不全 內銀高息有貨可續持有

今日《開市Good Morning》節目請來光大證券國際財富管理策略師溫傑分析內銀股，他指招行業績理想，若將去年全年和頭9個月業績比較，無論收入和淨利都有增長，但真正要看的未看到，包括息差有沒有企穩甚至擴展、撥備前利潤(PPOP)會不會好似頭半年和頭3季有14、15%。另招行業績和其他內銀股關聯性不大，因為它做零售業務較多，一向只有它有雙位數增長，故對整體內銀股價即時利好因素未必太大，而招行股價已達60多元，料再升空間有限，另很多比較小型的A股內銀都已公布快報，整體上都算理想，未來可留意郵儲行(01658)和建行(00939)等業績表現。招行近日股價變動不大，是因為近日炒派息高，故一向落後的建行突由5.2元抽升至5.8元，但要回落至5.2元才值買；郵儲行5元可買；招行則宜回落至58甚至55元才可買入。

他又指，料整體內銀去年第4季業績理想，再加上可能會進一步降準，以及新一年第1及第2個月貸款數據一般都會向好，令內銀還有些許憧憬，且市場仍喜歡高息股，故有貨可續持有，不過現價買就似乎略貴。至於交行發行債券理論上影響性不大，惟內銀增強資本未來可令貸款能力進一步增加，亦可減低因壞帳面對的困局，所以不需擔心。至於工行(01398)，營運比建行差，但近來也不會分得那麼清楚，只要是銀行股都可炒上。

今日招行收市維持升逾1%，表現算是內銀股中最好，其他內銀股普遍下跌。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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