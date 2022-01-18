【虛幣世界】比特幣於美國假期下挫，市場料或現進一步拋售

美國於周一(17日)為馬丁路德金假期，並曾跌穿四萬二美元關口，以太幣及其他主要山寨幣亦同樣下挫，其中以太幣跌穿三千三美元關口，而各主要虛幣亦未見有反彈跡象。有分析認為，近期美股走勢與加密貨幣市場越趨一致，《華爾街日報》報導稱，大約220家市值超過100億美元的美國上市公司從最高點下跌了20%，標準普爾500指數和納斯達克指數分別下跌了2.2%和4.8%，而此期間加密貨幣同樣下跌。

（SHUTTERSTOCK圖片)

加密衍生品交易所Delta Exchange的首席執行官Pankaj Balani表示，由於市場缺乏買力，比特幣很容易進一步下跌，而目前未見有任何想反彈的跡象，如果比特幣跌穿四萬美元的話，可能將會有新一輪拋售潮開始。

據經濟通據數顯示，比特幣現報元42337.83(美元．下同)，升0.32%(24小時比較．下同)；以太幣現報3227.37元，升0.55%；艾達幣報1.59元，跌0.56%；瑞波幣報0.76元，升0.62%。

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