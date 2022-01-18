黃瑋傑：中證監開綠燈緩中概股退市危機 阿里巴巴短線仍最強

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

隔晚（17日）美股休市，今日（18日）主要睇實中概股，包括阿里巴巴(09988)，同埋繼續跟進濠賭股！中證監表明，會推動中美審計監管合作、支持企業依法依規境外上市，有冇助紓緩中概股既退市憂慮？澳門第四季度貴賓博彩收入按季跌18％，同期有周焯華事件，點評估呢個跌幅係多定少？中場業務佔比高既賭股，係咪繼續睇高一線？內地提出十大措施倡節日消費，內需股短期能否有炒作？

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