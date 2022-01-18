世茂ABS獲展期碧桂園回購票據齊飆半成 瑞信祝福內房普遍造好

深受債務問題困擾的內房板塊，近期似漸見曙光。世茂(00813)據報兩筆資產抵押證券(ABS)獲展期一年，半日升逾半成，而碧桂園(02007)早前據報3億美元潛在可轉債未能吸引足夠需求，令股價連連急跌，今日公布購回千萬美元優先票據，亦帶動股價反彈逾半成，暫為表現最佳藍籌。另國家統計局最近公布的樓價數據略有起色，加上瑞信指政策放鬆或推動內房股反彈，亦令內房股今日普遍上升。

(碧桂園網頁截圖)

世茂涉11.65億人幣ABS獲展期一年 另正放售中環中心兩層辦公樓

據內媒獲悉，由世茂集團擔保、世茂建設作為基礎資產差額補足人的兩筆ABS展期昨日(17日)獲通過。兩筆ABS合計金額11.65億元人民幣，分別為「平裕5優」及「鑫荃1優」，規模分別為4.5億元和7.15億元人民幣，將展期一年分四期兌付，兌付比例分別為本金的30%、20%、20%及30%。報道引述接近世茂集團人士表示，目前公司的經營狀況正常，未來的償還能力理性樂觀，為最大限度保護投資人利益，公司與管理人、投資人進行了充分的交流，盡最大的努力和誠意擬定了本次展期方案，極力維護市場穩定和投資者信心。

另據《彭博》引述銷售資料及土地記錄報道，世茂集團主席許榮茂及其女兒許薇薇作為董事的公司，正放售中環中心兩層辦公樓，價格約15億港元。報道又引述土地記錄顯示，許榮茂在10月已把中環中心的一些物業抵押給了星展銀行香港分行。

碧桂園購回千萬美元票據 否認發行3億美元可轉債

另外，碧桂園公布，截至目前為止，已於公開市場購回本金總額共1000萬美元的兩批優先票據，並表示將續監察市況，並於適當時候進一步購回其優先票據。兩批已購回優先票據分別為本金總額500萬美元的2022年7月的4.75%優先票據及500萬美元的2026年4月的7.25%優先票據，而所購回的有關票據將相應註銷。

值得一提，近期碧桂園股價跌跌不休，緣於早前據路透旗下《IFR》引述知情人士報道，碧桂園3億美元潛在可轉債未能吸引到足夠需求。知情人士指，摩根士丹利和摩根大通評估了投資者對這筆到期殖利率為4.75%、轉換溢價為25%的潛在3年期可轉債交易的興趣，但最終該交易沒有推進。其後碧桂園回應指消息不屬實，近期並未發行3億美元可轉債。

12月全國70城環比房價跌幅收窄 統計局指堅持「三穩」

另一方面，國家統計局前日(16日)發布12月樓價數據，據《路透》測算，12月全國70城新建商品住宅價格指數同比升2.6%，漲幅為2015年12月以來最弱(當時為升1.8%)；環比下跌0.2%，跌幅較上個月的0.3%有所收窄。而去年全國房地產投資增4.4%，增速創一年半新低。國家統計局局長寧吉喆稱，隨著房地產長效機制不斷完善，因城施策效果不斷顯現，今年中國房地產市場有望保持總體平穩運行，又指堅持房住不炒，堅持「三穩」，即穩房價、穩地價、穩預期，因城施策進行調節，有利於促進房地產市場平穩運行，也有利於保障群眾正常居住需要。

另統計局今早在官網公布2021年第四季度的房地產業GDP、建築業GDP齊現萎縮。房地產業第四季度經濟總量19734億元人民幣，同比跌2.9%，全年總量77561億元人民幣，同比增5.2%；建築業第四季度同比跌2.9%，全年同比增2.1%。

面對經濟下行壓力及房企債務問題持續，中國人民銀行昨日(17日)下調政策利率，7000億元人民幣一年期中期借貸便利(MLF)利率下調10基點至2.85%，打破2020年4月以來持穩態勢；另在公開市場進行1000億元人民幣7天期逆回購操作，利率同樣調降10個基點報2.1%。MLF利率下調亦有望帶動本周四(20日)公布的1月貸款市場報價利率(LPR)下調，以降低實體經濟融資成本。

瑞信：政策放鬆或推動內房股反彈 低迷估值已反映去年業績乏力

瑞信發表報告指，中央短期內對房地產市場政策放鬆，可能會推動波動大的內房股反彈，低迷估值料已反映市場對內房去年業績乏力預期；儘管償債方面的不確定性仍然是未解決的主要問題，短期內看好旭輝(00884)和融創中國(01918)。惟瑞信表示，中期而言，繼續看好在融資和執行方面具有強大優勢的房地產商，因為他們更有能力從本輪供給側整合中獲得更多上行空間，這將支持其在2022年獲進一步重估，看好華潤置地(01109)、中海外(00688)和龍湖(00960)。瑞信調整所覆蓋內房股目標價，平均下調12.2%。

世茂半日升5.8%收報5.11元，成交1.16億元；碧桂園升6.3%收報6.24元，成交2.95億元。其他內房股亦普遍上升，中海外升2.98%報22.5元，龍湖升1.87%報40.05元，潤地升0.97%報36.45元，融創中國升2.64%報8.95元，雅居樂(03383)升2.29%報3.57元，旭輝升1.96%報4.68元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此

其他內房股相關新聞：

【大行炒D乜】瑞信評內房 邊隻最得邊隻唔得 一表盡覽

【內房困局】惠譽料內房流動性持續受壓，可能觸發更多違約

《午市前瞻》專家指大市健康整固，農曆年前可憧憬人行適度寬鬆

《神州民企》雅居樂（３３８３）：進一步回購一千萬美元優先票據

【聚焦數據】統計局：去年第四季房地產業、建築業齊現萎縮

《異動股》世茂（８１３）升近２％，據報兩筆ＡＢＳ展期獲通過

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動