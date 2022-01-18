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【新冠肺炎】林鄭:爭取農年曆前發放部分防疫抗疫基金資助

18/01/2022

　　行政長官林鄭月娥於行會前記者會表示，政府上周五(14日)公布第五輪防疫抗疫基金，希望以最快速度，第一時間將金額交予受新一輪社交距離措施影響的處所及個人。27項支援措施有16項已在過去幾日由相關政策局公布詳情，希望有關同事爭取在農曆年前發放金額。

 

（政府新聞網）

 

70至79歲長者接種率逾五成


　　林鄭指，政府於上周五公布延長社交距離措施至年初四，考慮年初四後將以疫苗氣泡為基礎開放處所，並放寬晚市堂食，過去10日市民接種疫苗的意欲增強，平均每日有2萬人接種第一針，相信到2月24日全港接種率將高達八成至九成。她表示，昨日(17日)有超過17000接種第一針，整體接種率逾4萬，有多市民願意打第三針。相比於半個月前，長者接種率開始提升，70歲至79歲長者接種率達55.39%，80歲以上達27%，接近三成目標。


擔心酒店群組播疫


　　林鄭表示，海景絲麗酒店昨日昨日有接近9個初步確診，擔心酒店群組播疫。她又留意到寵物店售貨員感染Delta變異病毒株，擔心Omicron和Delta兩種變異病毒株同時傳播，有關寵物店在全港九有10多間分店，昨日已做大量工作，食衞局和漁農處稍後將交代詳情。


國泰洪為民事件不會不了了之


　　林鄭指，兩名前國泰(00293)機艙服務員涉違反防疫規定，已被拘捕並落案起訴；另提到國泰安排機組人員「客機去貨機返」，當局正在調查有關做法有否違反任何要求，並會在調查後會向市民交代。


　　港區人大代表洪為民生日派對爆疫風波，民政事務局局長徐英偉、4名新任立法會議員等人被列作密切接觸者，須到竹篙灣檢疫中心接受強制檢疫14天。林鄭表示涉事官員一共15位，包括正在退休前休假的海關關長，昨日有幾位官員已完成檢疫，離開隔離營，政府要求涉事官員用假期在家隔離，直至第19日，最後一次檢測呈陰性，預計最早復職日期是1月24日或之後。


　　林鄭又指，洪為民派對涉事官員的調查正在進行，強調事件不會不了了之，將向公眾交代調查結果。

 

撰文：經濟通採訪組

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