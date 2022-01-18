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【異常勁彈】眾安疑似折讓配股？股價抽高11%後大縮 拆解異動之謎

18/01/2022

　　今日（18日）重大焦點股不多，開市競價交易時段中，卻見眾安在綫(06060)錄近12億元交叉盤交易，超越騰訊(00700)及美團(03690)，為市前成交額最大個股。異常出現大手上板，如何解讀？股價一度勁飆逾11%，搭順風車上車可以嗎？

 

眾安疑折讓近13%配股

 

　　據《經濟通HV2報價系統》，眾安在綫於9時01分，錄得1手4653.7萬股交叉盤交易，成交價25.53元，共涉及11.88億元。以成交價25.53元計算，較上日（17日）收市價29.25元折讓12.72%；而4653.7萬股，相當於已發行股份總數約3.28％。

 

　　交叉盤即「X盤」，屬於非自動對盤交易，為同一經紀的兩邊客成交，俗稱同一經紀「左手交右手」。若於開市前時段內上板，而成交量特別大，有關交易多數會是配股交易。事實上，不計今天，眾安過去五個交易日的平均成交量僅235.97萬股。

 

眾安於開市前時段內錄1手逾4600萬股交叉盤，平均價25.53元，共涉近12億元。（《經濟通HV2報價系統》截圖）

 

兩原因拆解為何不跌反升

 

　　市場多數對折讓配股較「反感」，尤其是上市公司用盡或幾近用盡股東向董事會作出一般性的授權。根據《上市規則》下的一般性授權，股東允許公司每年增加不超過20％的股本，而發行價不得較證券的基準價折讓20％或以上。觀乎眾安今早於開市前時段的交易，折讓幅度有近13％，可謂不小。不過，為何股價不跌反升？

 

　　眾安自去年2月錄得的高位78.8元起急轉直下，最低僅見24.6元，累計跌幅高達近69％。以上日收市價計，股價近月亦只反彈近19％，股價要再升近1.7倍，才能重返78.8元。在股價經過長時間下跌後，有新主要股東入市，自然會為投資者帶來憧憬。當然，新主要股東的買盤，會遇上早於低位買貨、托高股價的配股者的獲利回吐沽盤。

 

　　根據《etnet強化版MQ》的資金流向趨勢分析，眾安早市錄得的資金淨主動買入規模持續增加。截至早上11時半，最高峰時有逾5400萬元。儘管目前仍有逾4900萬元淨掃貨規模，惟已反映有部分投資者食胡。

 

　　值得留意，主動買盤主要屬於散戶！單計散戶（每宗交易金額少於100萬元）的資金淨主動買入規模，現時有近4400萬元，佔比近89％；主動買沽比率達60：40，明顯配合股價的上升動力。不過，目前尚未有特大戶及超級大戶進場，散戶能否持續掃貨成疑。

 

　　事實上，在日線圖上，眾安目前的蠟燭上影線長達2.1元，較過去一個月每個交易日的整支蠟燭還要長，可見日中高位32.5元前的沽壓非常不輕。

 

眾安的主動買盤大部分均屬於散戶，尚未有特大戶及超級大戶進場。

（《etnet強化版MQ》截圖）

 

眾安去年保費收入升近22% 惟招銀國際降近31%目標價

　　

　　補充一點，一眾內險股去年保費收入已出爐。當中，眾安跑出，去年保費收入203.6億元人民幣，按年升21.9%。不過，招銀國際下調其目標價，由64元降至44.27元，幅度達30.8%，為在調整一眾內險股的目標價中，調低幅度最大。

 

 

經濟通通訊社記者 梁凱菱

 

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此

 

 

 

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