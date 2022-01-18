【風水指數】中信里昂:恒指虎年夏季見頂，看好貿易、航運和旅遊業

中信里昂證券發表2022年風水指數報告，預測新一年恒指的走向及相對表現。報告表示，2022年為壬寅虎年，恒生指數屬土雞，預測今年將有一個開門紅，三月形勢轉下，之後穩定增長，在夏季達到頂點。秋初長勢頓挫，市場下行，之後再度好轉，一路增長進入冬季，而3月及9月將為恒指全年最低點。

（2022年風水指數預測走勢）

報告表示，本年恒生指數的年柱屬土，但被兩側的水木之勢吞奪大半。盤中火金羸弱，現五行失衡之象。恒生之雞的相生之行乃火與木，年表中的諸多木行利於火雞。然則，恒生命盤中金氣銳重，勢將克木，火木之合，或將為金所斷。因此，該行預測夏季之後運勢乏力，猛虎中墜，但年末之前又會回升。





貿易、航運和旅遊業久旱後喜逢甘霖





值得注意的是，盤中之水為陽，而非陰；未來一年中水勢將如大江汪洋，洪水滔天。儘管水通常代表財，但今年的水中有一部分可能就僅僅代表水本身。而與水相關的行業，包括貿易、航運和旅遊，也將在久旱之後喜逢甘霖。運勢最強盛的時間為春季頭兩個月，以及中秋直至冬季。



報告續指，金融和電池板塊仍將遭遇壓力，原因可能是流動性收緊，或者原材料價格上漲。由於火勢不旺，網際網路和科技板塊或將略為黯淡。另一方面，木類板塊，例如教育、服裝和醫療，將一定程度上脫離困境。



報告提及，房地產方面，今年最佳的方位為東北，其次為正北、正南和東南。務必避開中央方位，此處房倒屋塌，盡歸塵土。今年太歲再次位於東北，歲破為太歲所沖，位於西南。

（中信里昂證券2022年風水指數報告封面）



屬虎之人全年運勢守中





在生肖運程方面，屬虎之人全年運勢守中，但夏季之時，猛虎位於江心石上，涉川之勢有所頓挫。與此同時，駿馬已登彼岸，奮蹄上山。而除馬之外，兔、羊和豬同樣目注未來，堅定不移。其他屬相在虎年均無不妥，但龍與狗除外。此兩者呈落水之勢。

虎年賭場、酒店娛樂及ESG行業大吉

報告又表示，虎年「大吉」的行業方面，水是虎年之星，特別是在春季的首兩月，以及中秋到冬季。貿易和航運將在今年有所斬獲，在夏季進入穩定期，待酷暑消散後將再度上行。今年全球各地的旅遊業將重新開放，明智選擇相關行業即可收獲不菲財運，相關行業包括賭場、酒店/休閒娛樂及環境、社會、公司治理(ESG)。

（報告以五行預測行業吉凶）

至於「吉」的行業方面，土類行業今年仍顯頹勢，相關行業包括房地產、原材料等。在一年中的各個時期，建築板塊都可能會陷入需求疲弱和缺乏原材料的困境。但與土相關的其他行業將提前起勢，規模特別小的行業，如寶石和皮革，表現應當不錯。儘管起步和年終均業績沉滯，但年中其他時間均有穩健的投資機會。



此外，而八字盤中木行充盈，土雞亦能滋養巨木。一些之前不順的板塊，例如教育、服裝，甚至是小文具店，將脫出困局，迎來轉機。年初，此類行業在元宵之後運勢最佳。



至於「凶」的行業方面，今年八字缺金，當中與金融市場有關，雖然在夏季之後的短時間內，金類股票可能表現上佳，尤其是自10月起；但奪目之光並非來自日映金戈，而是水之粼光，大潮一起，眾船皆升。

撰文：經濟通採訪組

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動