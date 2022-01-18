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【預算前瞻】香港會計師公會料港府本財年錄252億元財政赤字

18/01/2022

　　香港會計師公會公布2022-23年度稅務政策及財政預算案建議。公會預期，港府2021/22財政年度將錄得252億元財政赤字，大幅低於政府早前估計的1016億元赤字，主要由於香港下半年經濟好過預期，加上賣地和印花稅收入有望高過政府估算。另外公會預期，港府財政儲備至本財年末降至9026億元，相當於約16個月的支出。

 

（網上截圖）

 

倡政府再派發3000元消費券

 

　　公會建議，針對企業和個人，公會建議引入臨時稅務虧損結轉安排，幫助受疫情嚴重影響的企業將其虧損轉回上一個錄得盈利的財政年度。另外，公會建議實行新一輪的消費券計劃，向每名合資格市民派發價值不多於3000元的消費券，進一步刺激本地市民消費意欲及支援零售業，料涉及約216億元支出。

 

　　公會又建議以2萬元為上限，寬減100%薪俸稅、個人入息課稅及利得稅。公會指，建議引入臨時性的租金免稅額，一年最高達10萬元。這些措施相信能有助紓緩企業和個人的財務狀況。

 

倡為中小企提供36個月資助 聘用資訊科技專才

 

　　公會建議為所有政府的IT資助計劃進行整合和提供一站式服務。公會亦提議一項新措施，為中小企提供為期36個月的資助，聘用一位資訊科技專才，資助將涵蓋僱用成本的50%（上限為每月1.6萬元）。相關的公司及個人將受惠於計劃。

 

　　公會亦建議就大灣區專項設立具彈性的基金，支持香港專業人士在大灣區的發展；又建議考慮對指定行業，例如資訊科技企業和綠色產業，提供稅務優惠，提升香港的競爭力，為香港打造更美好的將來。

 

倡全面檢討香港稅制 跟國際稅收制度接軌

 

　　公會又建議全面檢討香港稅制，將香港的稅收制度跟國際規則接軌，政府應就BEPS 2.0（國際稅務改革框架方案），尤其是支柱二有關設立全球最低有效稅率，該稅制變動或可能於2023年1月1日起生效，以及解決歐盟對本港「損害性稅務措施」的擔憂公布應對方案。

 

　　環保措施達致碳中和方面，公會建議政府提供誘因鼓勵更換污染環境的商用車輛。由於現時推行的《EV屋苑充電易資助計劃》反應熱烈，公會建議進一步擴大計劃。此外，建築物的用電量佔全港約90%，因此所需發電而產生的碳排放量則佔全港排放量超過60%。

 

撰文：經濟通採訪組

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