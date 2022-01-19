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熊麗萍料美國十年期債息未見頂　港股穿24000機會大

19/01/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　隔晚（18日）美國十年期債息升破1.8厘，高見1.87厘，美股顯著受挫，港股今日（19日）同樣無運行？據報阿里巴巴(09988)旗下阿里雲業務，正被美國審查會否構成美國國安風險，最終或會禁止海內外的美國人使用阿里雲，預計中概股繼續受累？國際油價升至逾七年來最高，本港上市的三桶油目前有沒有被低估？

 

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