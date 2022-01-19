【香港政情】「藍營KOL」冼國林宣布參選特首

財務公司第一信用(08215)的創辦人、國藝集團控股(08228)的主要股東，同時亦是「藍營KOL」的冼國林今早宣布參選特首。其競選口號是「忠誠坦蕩、仗義擔當，不患得失、赤誠報港」。

（FB截圖）

冼國林於其競選行政長官宣言指出，今次的決定可能受很多質疑，他看到香港確實需要一個極大改變，儘管國安法成立後表面平靜，但香港亦已五勞七傷，香港經過20多年的內耗，需要一個大改革去刮骨療傷。

經濟策略「固舊揚新」 參選無大財團支持

他續指，雖然他年過60，更是只剩下一隻眼的傷殘人士，但深信自己的體能和意志，絕對不會比任何候選人遜色，所以認為更應該義無反顧地站出來，為香港做更多事情。他深信有能力擔任行政長官這個神聖的任務，將配合中央政策，把香港打造為一個徹徹底底的國際金融創科中心。

他指出，其政綱重點是大刀闊斧改善民生問題，包括房屋、醫療、教育及社會福利等，目標是提升市民生活水平，從而打造一個和諧社會，會均衡兼顧各階層的合理權益，不會主張仇富或互相歧視。其發展經濟的策略會以「固舊揚新」來形容，他指出，今次的參選沒有大財團支持，亦沒有星光熠熠的競選團隊，但他作為第一個參選的政治素人，他的支持者就是真心為香港的每一位香港市民，只要你是為香港，就是他的支持者。

自稱亮點是「貼地氣、近民意」

他指出，他和大家一樣吸同樣的空氣，走過相同的路，受過不同的挫折，其實就是大家的一分子。他的亮點是「貼地氣、近民意」，儘管今天生活經過多年拼博而有所改善，但他經常去牛池灣飲早茶、旺角剪頭髮、深水埗購物，所以其生活與大家十分接近，有信心將來的施政一家貼近大家的訴求。

至於政綱方面，他強調會打破傳統，讓「全民參與」，採用開放式Open-end的方法，把其政綱分階段放上其競選網站供大家瀏覽，歡迎所有市民及選委提出意見，如果該意見可行及對大眾市民有利益，會收納為其最終政綱。

撰文：經濟通採訪組

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