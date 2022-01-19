【火上加油】油價創7年新高 三桶油齊彈1% 專家首選中海油？

隔晚（18日）國際油價創7年新高，紐約期油及布蘭特期油於亞洲早段時間升勢持續。本港上市的油股或油服齊齊受惠，三桶油走高約1％。專家料油價短期未見頂，三桶油之中，首選中海油！

國際油價隔晚創7年新高。（《開市Good Morning》節目截圖）

油價短期未見頂

2020年4月20日，紐約期油歷史上首次跌至負數，大家仍然歷歷在目。事實上，紐油於2021年已攀越2018年高位，截至今日（19日）中午12時，紐油報85.94美元，布蘭特期油報88.56美元，雙雙創2014年11月以來最高。本港上市的三桶油逆市升約1%，當中以中海油升幅最顯著。

然而，油價上升由多個因素推動，單憑需求因素未能持續推動油價.是次油價上揚的催化劑卻是政治因素。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》表示，中東地緣衝突危機升溫，日前也門游擊隊發射導彈，襲擊阿聯酋石油生產設施，縱然造成的損毀有限，惟局勢未明朗的情況下，油價短期未見頂。三桶油今年累升14％至17％，價值仍被低估嗎？

三桶油價值仍被低估嗎？

熊麗萍首選中海油(00883)，除了它對油價相的敏感度較高外，亦因為它的基本面相對能支撐股價。

中海油從事上游業務，例如海上原油的勘探、開發及生產，當油價上升便直接增加銷售盈利，因此對油價升跌敏感。另外，根據早前公布的派息指引，2022至2024年的派息比率將不低於40％，全年股息絕對值每股不少於0.7元。以半日收市價9.47元計算，股息率約為7.4％。加上，公司正準備回歸A股，亦預告將回購股份，熊麗萍看好種種因素，對股價有一定支撐作用。

中海油於上周三（12日）裂口高開高走後，持續於高位整固。熊麗萍認為，在利好因素支撐下，料股價於9元已有支持，惟短期於去年高位10.05元前有阻力。她認為以長線收息角度而言，投資者可待中海油業績及A股上市定價公布後，再考慮買入。

中石油及中海油半日資金流高下立見

值得留意，中石油(00857)上周發盈喜，預計去年純利將增加710億至750億人民幣，惟依此計算，第4季純利將按季下跌15％至33％，主要受累年終減值等非現金因素。

觀乎中石油及中海油半日資金流向表現，中海油明顯較好。中海油半日錄得資金淨主動買入7431萬元，而中石油則錄得淨主動賣出5978萬元，各佔成交金額13.7％及20.9％，可見規模不容忽視。在大戶（每宗交易金額大於100萬元）的主動買沽比率可見，中石油報38：62，反映沽家目前入市態度相當進取。另一邊廂的中海油則相反，錄得73：27，可見該股獲大戶買家追捧。

中海油半日資金流向明顯較中石油理想。（經濟通HV2系統截圖）

經濟通通訊社記者 葉嘉兒

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