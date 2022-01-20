【虛幣世界】美國股債雙跌影響投資者信心，比特幣失守四萬二美元

由於美國科技股持續下挫，而美債資金持續從市場流出，加密貨幣市場同樣受拖累，比特幣跌穿四萬二美元關口，分析認為因為投資者擔心宏觀經濟狀況不穩定，包括供應鏈問題、持續的冠狀病毒大流行、通脹上升和科技市場的低迷。

（SHUTTERSTOCK圖片)

Osprey Funds 創始人兼首席執行官格雷格金表示，市場正在消化許多事情，其中市場適應不同的宏觀環境，加密等風險資產將被拋售，他認為近期科技股下跌與加密貨幣之間存在一定關係；但長遠而言仍看好看好加密貨幣市場，預計今年年底會出現攀升，將比起現價高出很多。

據經濟通據數顯示，比特幣現報元41800(美元．下同)，升0.34%(24小時比較．下同)；以太幣現報3108.22元，升0.79%；艾達幣報1.32元，跌1.19%；瑞波幣報0.73元，升0.16%。(ul)

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