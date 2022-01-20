  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】美國股債雙跌影響投資者信心，比特幣失守四萬二美元

20/01/2022

　　由於美國科技股持續下挫，而美債資金持續從市場流出，加密貨幣市場同樣受拖累，比特幣跌穿四萬二美元關口，分析認為因為投資者擔心宏觀經濟狀況不穩定，包括供應鏈問題、持續的冠狀病毒大流行、通脹上升和科技市場的低迷。

 

（SHUTTERSTOCK圖片)

 

　　Osprey Funds 創始人兼首席執行官格雷格金表示，市場正在消化許多事情，其中市場適應不同的宏觀環境，加密等風險資產將被拋售，他認為近期科技股下跌與加密貨幣之間存在一定關係；但長遠而言仍看好看好加密貨幣市場，預計今年年底會出現攀升，將比起現價高出很多。

 

　　據經濟通據數顯示，比特幣現報元41800(美元．下同)，升0.34%(24小時比較．下同)；以太幣現報3108.22元，升0.79%；艾達幣報1.32元，跌1.19%；瑞波幣報0.73元，升0.16%。(ul)

 

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到: 

 

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

 

 

又或者去Down App:

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01918

融創中國

10.900

異動股

00700

騰訊控股

471.600

異動股

03690

美團－Ｗ

238.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01918 融創中國
  • 10.900
  • 00700 騰訊控股
  • 471.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 238.000
  • 02018 瑞聲科技
  • 27.950
  • 06098 碧桂園服務
  • 49.100
股份推介
  • 02020 安踏體育
  • 120.000
  • 目標︰$134.00
  • 00868 信義玻璃
  • 21.250
  • 目標︰$22.33
  • 03799 達利食品
  • 4.650
  • 目標︰$4.67
  • 02618 京東物流
  • 27.150
  • 目標︰$31.50
  • 03968 招商銀行
  • 67.600
  • 目標︰$67.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 471.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 131.500
  • 00005 滙豐控股
  • 54.400
  • 00388 香港交易所
  • 474.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 238.000
報章貼士
  • 01186 中國鐵建
  • 5.770
  • 目標︰$6.00
  • 02678 天虹紡織
  • 10.960
  • 目標︰$12.20
  • 00868 信義玻璃
  • 21.250
  • 目標︰$22.33
熱炒概念股
即時重點新聞

20/01/2022 17:15  《盤後部署》恒指升逾800點衝破百天線，惟可能出現短暫整固

20/01/2022 16:33  【內房困局】據報監管要求被凍結預售資金監管帳戶可支付項目建設

20/01/2022 16:26  【恒大困局】據報恒大境外債券持有人考慮採強制執行措施

20/01/2022 15:21  渣打林景蔚:恒指此輪升浪料達25700點，短線上試兩萬六

20/01/2022 12:39  【預算前瞻】羅兵咸永道料本財年財赤90億元，倡再派電子消費券

20/01/2022 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨買入７３﹒２億人幣，買騰訊沽中海油

20/01/2022 08:39  【大行炒Ｄ乜】瑞信升賭股目標價，三桶油中高盛較看淡中石化

14/01/2022 17:25  《嚟緊炒Ｄ乜》恒大汽車開始投產，短線炒賣值博率高

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》中石油涉倒賣進口原油　LPR不對稱雙降A場仍收跌

新聞>財經熱話

安踏發盈喜料去年多賺近五成　大行齊祝福股價飆逾半成

新聞>財經熱話

傳內地擬放寬房企預售資金使用　大行觀點一文看清！
品味生活
生活

心理攻防戰．梁若芊

倉鼠人道毁滅 | 家長如何安排、交代倉鼠的命運，足以影響子女日後價值觀！

時事要聞

失業率連跌10月 3.9%近2年低 社交距離收緊或礙短期就業

料理NatFix

湯水達人Natalie｜出得廳堂賀年菜「花膠冬菇燜金蠔」，工人姐姐都做到！冬菇點浸會厚身啲？花膠點燜唔會溶掉？
DIVA CHANNEL

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

Call for COLLAR！伴侶的興奮反應超乎你預期？看到他迷上另一個女人，可有忽然失寵的感覺？

性治療師手記．古錦榮

以「交功課」的態度應付伴侶？既無助親密關係，又增添失落感

港女講男．妮洛

錯愕收到「好人卡」？赴約不等如有意思，說到底就是不喜歡你！「好人卡」3個真正意思
健康好人生 Health Channel
好想去日本過新年、嘗和菓子！加點想像力，DIY零糯米「牡丹餅」！
消委會報告 | 15款肉丸含重金屬！名店德昌魚蛋含量最高？育齡婦每周吃6碗即超標！恐損胎兒神經系統發育
大寒湯水│吃火鍋加重脾胃負擔，最易腹痛腹瀉！飲「栗子芡實蓮子瘦肉湯」補脾養胃 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2022 21:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/01/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
中國故事20/01/2022
《神州經脈》中石油涉倒賣進口原油　LPR不對稱雙降A場仍收跌
財經熱話20/01/2022
安踏發盈喜料去年多賺近五成　大行齊祝福股價飆逾半成
財經熱話20/01/2022
傳內地擬放寬房企預售資金使用　大行觀點一文看清！
財經熱話20/01/2022
【內房債務危機】憧憬政策放鬆內房、物管飆　專家籲勿過分憧憬！
FOCUS20/01/2022
【FOCUS】央媽雷霆維穩　減息牌未出盡
財經熱話20/01/2022
【預算前瞻】羅兵咸永道料本財年財赤90億元　倡再派電子消費券
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金