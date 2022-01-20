林家亨：內地正式進入貨幣政策寬鬆周期 料內房走勢勝內銀！

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

人民銀行將貸款市場報價利率（LPR）發布時間提前15分鐘，即將於今早（20日）9時15分公布，市場預期LPR將被下調，內銀內房股如何走？科技股監管再臨！據報內地監管機構起草監管互聯網公司融資和投資的新規則，發改委等部門提出修訂《反壟斷法》，查處平台經濟壟斷和不正當競爭，科技股繼續無運行？安踏體育(02020)料去年純利及收益增至少三成半，而瑞聲科技(02018)上季少賺最多79％，盈喜盈警股點部署？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

其他內房股相關新聞：

【內房債務危機】憧憬政策放鬆內房、物管飆 專家籲勿過分憧憬！

內房否極泰來？！ 預售資金使用有望放寬 一表盡覽邊隻最值博

【內房困局】惠譽降融創（１９１８）評級至「ＢＢ－」，展望負面

【內房困局】據報融創提前兌付兩筆約４２﹒５億人幣公開市場產品

宏利投資管理料內房行業今年將出現更大整合，看好固定資產投資

《外資精點》富瑞料中央如放寬預售資金限制，融創世茂等最受惠

《異動股》碧服（６０９８）擴大至升一成三冠藍籌，物管股高漲

《異動股》傳內地擬放寬房企預售資金使用，融創開飆逾６％

其他瑞聲科技相關新聞：

瑞聲盈警上季少賺逾七成 大行唱淡先沽為快

內地擬放寬房企預售資金使用，大市向好升逾４００點

《異動股》瑞聲（２０１８）跌逾９％墊藍籌，料去年純利少１６％

《異動股》積木等９家公司上午９：３０異動

其他中石油相關新聞：

【大行炒D乜】瑞信點濠賭 高盛評油股 一click就知道

【重拳監管】遼寧盤錦三家煉油廠涉逃稅，實控人交檢察院起訴

《神州民企》宏華（１９６）附屬中標頁岩氣鑽試一體化工程服務

《Ａ股焦點》中石油Ａ挫近３％，子公司倒賣原油惹當局憤怒

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動