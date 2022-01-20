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林家亨：內地正式進入貨幣政策寬鬆周期　料內房走勢勝內銀！

20/01/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　人民銀行將貸款市場報價利率（LPR）發布時間提前15分鐘，即將於今早（20日）9時15分公布，市場預期LPR將被下調，內銀內房股如何走？科技股監管再臨！據報內地監管機構起草監管互聯網公司融資和投資的新規則，發改委等部門提出修訂《反壟斷法》，查處平台經濟壟斷和不正當競爭，科技股繼續無運行？安踏體育(02020)料去年純利及收益增至少三成半，而瑞聲科技(02018)上季少賺最多79％，盈喜盈警股點部署？

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2022 21:15
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