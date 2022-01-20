內房否極泰來？！ 預售資金使用有望放寬 一表盡覽邊隻最值博
20/01/2022
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2022 21:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/01/2022 16:40
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