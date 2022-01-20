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安踏發盈喜料去年多賺近五成　大行齊祝福股價飆逾半成

20/01/2022

　　內地體育用品股安踏體育(02020)發盈喜，料去年全年純利增長不少於45%，主要受惠疫情對內地零售市場影響下降，雖有大行略為調低目標價，但普遍認為符合預期，予買入或跑贏大市評級，安踏今日(20日)股價亦受帶動飆逾半成。

 

(安踏體育網頁截圖)

 

疫情對內地零售市場影響下降　各品牌收益反彈

 

　　安踏體育公布，按綜合基準，不包括分佔合營公司虧損影響，集團預期截至2021年12月31日止純利將按年增長不少於35%；若包括分佔合營公司虧損影響，全年純利將按年增長不少於45%。純利增長主要由於整體收益增長、全年錄得淨融資收入及預期分佔合營公司虧損按年有所減少，另去年新冠疫情對內地零售市場影響相對下降，集團主品牌、FILA等各品牌收益反彈。

 

      另2021年第四季度，安踏品牌產品之零售金額按年錄得10至20%中段的正增長；去年全年錄得25至30%的正增長。第四季度FILA品牌產品之零售金額按年錄得高單位數的正增長；全年錄得25至30%的正增長。第四季度所有其他品牌產品之零售金額按年錄得30至35%的正增長；全年錄得50至55%的正增長。

 

高盛看好多品牌戰略　大和指年初銷售受惠早過年

 

      高盛發表研究報告指，安踏純利高於該行預測，第四季核心品牌錄得中雙位數的按年增長，略好於市場預期，而旗下品牌FILA則錄得高單位數增長，符合市場預期。儘管今年上半年基數較高及額外的投資或影響利潤率，但管理層對安踏核心品牌5年的年複合增長率達18至25%，及Fila在鞋類及功能性產品等發展充滿信心。惟考慮到近期新冠疫情的影響以及品牌正在經歷重新定位的過程，另料利潤率將面臨壓力，因此下調2022至26年盈利預測2至3%。不過其多品牌戰略，能吸引不同的消費者需求，維持「買入」評級，惟將目標價由190元下調至186元。

 

　　大和則指，儘管變種病毒Omicron疫情上季末在中國爆發，對線下銷售渠道帶來負面影響，但管理層強調，年初至今FILA及ANTA品牌銷售額均錄雙位數增長，相信受惠於今年較早的農曆新年，而ANTA品牌提升及改革也有正面幫助。管理層計劃在今年上半年北京冬奧期間加大營銷投入，同時投資在新興產品線和線上平台。高基數壓力可能在今年持續出現，重申安踏「買入」評級，但將目標價由175元調降10.3%至157元，以反映整個板塊的重估及品牌投資增加。

 

瑞信看好長期前景及執行能力　麥格理指安踏和FILA品牌銷售有改善

 

　　另瑞信指，安踏去年第四季零售額按年錄得10%至20%中段增長，而FILA品牌零售額實現高單位數增長，大致符合該行預期。由於冬季氣候較和暖及疫情復燃影響需求，上季其他品牌零售額增長放緩至30%至35%。管理層維持2022年指引不變，有信心達至年均複合增長率18%至25%的長期目標。雖然2022財年上半年需求可能仍表現低迷，但仍看好安踏長期前景及公司執行能力，尤其是發展其他品牌方面，重申「跑贏大市」評級，目標價145.59元。

 

　　麥格理亦指，安踏和FILA品牌零售銷售在去年第四季相繼改善，大致上符合該行預期，惟安踏和FILA品牌的比較基數依然嚴峻，集團正進行必要的投資以帶動品牌定位、種類擴張及產品創新。另相信第四季FILA的零售銷售的高單位數增長受到相對疲軟的12月拖累，預計2022財年FILA的收入按年增長約16%，並在2023財年出現回升。麥格理維持安踏「跑贏大市」評級，將目標價由144元略為下調至143元。

 

　　中金亦稱安踏去年純利增長符該行預期，維持安踏體育「跑贏行業」評級，目標價159.49元。2021安踏、FILA流水增長均好於此前指引，公司亦受益於疫情後銷售增長好轉以及各品牌持續的品牌、産品、渠道升級，各品牌長期發展方向堅定、戰略清晰。另由於春節較上年同期提前，1月份以來終端銷售增長良好。

 

     安踏收市升6.48%報120元，成交15.2億元。其他體品股亦普遍造好，李寧(02331)升6.33%收報79.85元，特步(01368)升1.93%報13.72元，361度(01361)升3.07%報4.03元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2022 21:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/01/2022 16:40
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