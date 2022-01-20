《神州經脈》中石油涉倒賣進口原油 LPR不對稱雙降A場仍收跌

追隨中期借貸便利（MLF）降息步伐，人民銀行周四（20日）將市場報價利率（LPR）不對稱雙雙下調，一年期LPR隨MLF同步下調10基點，由3.8％下調至3.7％，為連續第二個月下調；五年期LPR則下調5基點，從4.65％下調至4.6％，是20個月以來首次調降。

（資料圖片）

受LPR降息提振，保險、銀行和地產等大金融板塊的強勢上揚，石油、軍工板塊則逆勢走低。滬綜指早段最多升18點或0.51％，高見3576點，隨後出現沽壓，大市一度倒跌17點或0.5％，低見3540點，午後好淡爭持，收市仍跌0.09％，報3555.06點，深成指同樣表現反覆，曾升0.74％，收市跌0.06％，報14198.30點。創業板指周三（19日）重創之後，周四繼續軟0.32％。

人民銀行周四進行1000億元（人民幣．下同）7天期逆回購，連續四日千億逆回購，周四淨投放900億元。兩市全日成交11290億元，按日減少近6％。外資連續五日淨流入，流入規模125.76億元，創自去年12月9日的逾1個月新高。

分析認為，掛勾房貸的五年LPR調降幅度略顯保守，表明在「房住不炒」大方向下，地產需求端調控明顯放鬆的概率不大。國金證券則認為，MLF和LPR下調，或並非新一輪貨幣寬鬆周期的終點，後續寬鬆節奏和力度或取決於穩增長效果落地。

今日新聞精選

1. 美國總統拜登舉行上任一周年記者會，會上拜登被問到如何回應美國企業呼籲降低對中國進口商品關稅的要求，拜登表示，美國貿易代表戴琪正就此努力，但他不確定會否降低對中國貨關稅。他說中國正履行首階段經貿協議的承諾，目前就取消關稅仍是言之過早。中國商務部新聞發言人束珏婷就此回應表示，中方始終認為，取消加徵關稅有利於中國，有利於美國，有利於世界。特別是在當前通脹形勢下，取消加徵關稅符合中美兩國消費者和生產者的根本利益，有利於世界經濟恢復。海關總署周四公布的數據顯示，中國12月份從美國進口的大豆609萬噸，按月增加68％，進口量激增因美國早前遭遇颶風艾達吹襲，導致貨物延遲抵達。此外，美國參議院司法委員會將審議一項聚焦科技的反壟斷法案，據報法案對涵蓋平台的標準將擴大到包括在全球每月擁有10億用戶或年淨銷售額5500億美元的公司。依照新標準，字節跳動旗下抖音海外版TikTok和騰訊(00700)旗下微信（WeChat）將成為目標。

2. 在被曝成功轉讓數個地產項目後，據內媒引述多位消息人士稱，融創(01918)近日已如期償還兩筆合計約42.5億元債務，包括一筆33.15億元境內可回售私募債，一筆9.36億元境內ABS。另據《財聯社》稍早引述知情人士報道，融創已將昆明一個度假村項目二期的40％股權轉讓給華發集團，轉讓價格為14億。報道指，近期融創另外將武漢兩個項目的部分股權分別轉讓給了國企首創及武漢城建。不過，惠譽將融創中國長期發行人違約評級由「BB」下調至「BB－」，展望為「負面」。此外，華夏幸福(滬:600340)披露公司債務重組的進展。截至2022年1月19日，公司及下屬子公司與相關債權人簽署的《債務重組協議》涉及公司及下屬子公司債務金額累計為88.57億元，減免債務利息、豁免罰息共計5.47億元，佔公司最近一期歸屬於公司股東的淨利潤36.65億元的14.91％。

3. 監管風暴吹襲成品油行業，國務院調查組稍早通報，中國石油天然氣集團下屬燃料油公司倒賣進口原油，中石油集團主要領導嚴重失職失責，有關部門將對中石油倒賣進口原油問題依規依紀依法進行嚴肅處理，並追繳有關違法違規的獲利。與此同時，國家稅務總局表示，2021年初，遼寧省稅務局稽查局根據有關信息和反映以及稅收大數據分析，發現遼寧省盤錦市部分企業存在數額巨大的涉嫌虛開發票偷逃成品油消費稅問題。稅務總局堅決支持有關部門依紀依規依法對涉嫌違紀違法、失職失責的稅務人員進行嚴肅處理。據披露，盤錦北燃、寶來生物及浩業化工三家煉化企業涉嫌偷逃成品油消費稅，涉案企業實控人及相關犯罪嫌疑人已被抓捕歸案，檢察機關正審查起訴，當局還會嚴肅處理失職失責甚至違法的政府部門公職人員。

4. 商務部新聞發言人束珏婷通報，2021年全行業對外直接投資9366.9億元人民幣，同比增長2.2％（折合1451.9億美元，同比增長9.2％）。新簽合同額16676.8億元人民幣，同比下降5.4％（折合2584.9億美元，同比增長1.2％）。有報道稱製鞋產業出現大規模外遷，中國出口受損，束珏婷就此回應，中國鞋類產品出口實現量價齊升，2021年，中國出口鞋靴金額479億美元，同比增長35％，出口價格延續上漲勢頭，2021年上漲15％，製鞋產業鏈供應鏈展現了很強的韌性，為穩外貿作出積極貢獻。此外，工信部運行監測協調局局長羅俊傑在國新辦發布會表示，當前工業經濟穩定恢復的態勢仍然不牢固，特別是全球疫情走勢還存在很大的變數，經濟和貿易增長動能減弱，國內供給約束隱憂仍存，消費和投資需求依然偏弱，中小企業生產經營也面臨著很多困難和挑戰，疊加近期疫情多地散發、基數效應等問題，今年一季度工業經濟仍然面臨著較大下行壓力。

5. 中資房企遭遇有史以來最大的資金鏈危機，據《彭博》報道，最高人民法院、住建部和人行上周聯合發布通知，呼籲地方政府確保商品房預售資金用於有關項目建設。商品房預售資金監管帳戶被人民法院凍結後，經主管部門審核同意後，債權人仍得請求以該帳戶資金支付項目建設，銀行應當及時支付。事實上，外電稍早亦有報道稱，監管機構正在考慮放鬆地產開發商動用託管帳戶商品房預售資金的限制。知情人士稱，住建部和銀行業監管機構可能會在本月晚些時候通過窗口指導向地方政府傳達該指示。有關新規最快於1月底推出，以防止危機擴大。中國奧園(03883)公布，目前票據未償還本金總額約10.86億美元，將不會於到期及付息日支付2022年1月票據餘下本金及最後一期利息及30天寬限期屆滿後支付2023年票據及2024年票據最新一期利息，且所有其他境外金融負債將發生違約事件，並且有潛在債務重組情況。

6. 國家統計局早前披露的數據顯示，2021年末全國人口141260萬人，僅比上年末增加48萬人，人口自然增長率為千分之0.34，是該數據公布以來首次低於千分之1，意味著2022年中國或許就將提前迎來總人口的「零增長」。衛健委官員周四表示，婚姻推遲增加了女性終身不婚的可能性，進一步抑制了生育水平。此外，研究人口與發展的專家指出，中國目前仍然處在人口紅利的「機會窗口期」，但是這個窗口期即將關閉。衛健委人口家庭司副司長楊金瑞表示，各地各部門積極行動，推進優化生育政策任務落實。一是取消社會撫養費等制約措施。二是各部門積極出台一系列配套措施。三是各地依法組織實施三孩生育政策，積極出台支持措施。目前25個省份完成條例修訂，部分省份已制定實施方案。

7. 廣東省十三屆人大五次會議開幕，廣東省代省長王偉中作省政府工作報告，2021年廣東全省地區生產總值達12.4萬億元，同比增長8％，增速略低於全國GDP增長8.1％。東莞成為廣東省第四個經濟總量過萬億元城市。廣東省代省長王偉中在廣東省十三屆人大五次會議作政府工作報告時提到，要按照市場化法治化原則，穩妥推進恆大集團等房地產企業債務風險化解處置；在金融開放方面，籌備設立大灣區國際商業銀行，探索建設大灣區跨境理財和資管中心，擴大「跨境理財通」規模。上海方面，去年全市生產總值增長8.1％，突破4萬億元達到4.32萬億元。上海市市長龔正於上海市十五屆人大六次會議作《政府工作報告》提出，綜合各方因素，建議今年上海市經濟社會發展的主要預期目標為:上海市生產總值GDP增長5.5％左右。

8. 人民幣中間價刷三年八個月高，即期匯率（CNY）周四早跟隨高開72點子，全日漲101點，收報6.3421，止步三連貶，收盤價創2018年5月14日以來逾三年半高。交易員稱，節前市場結匯需求仍不少，而美債收益率升勢暫歇，美指漲勢停滯，亦助力人民幣維持偏強走勢，估計春節前仍以穩為主。他們並表示，人行今日普降LPR，但五年期略低於預期，表明「房住不炒」的政策大基調仍未改變，這是本周調降MLF利率的延續，對掉期影響不大，春節臨近掉期多頭需求可能會增加，預計節後長端料續承壓。

撰文：經濟通中國組

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