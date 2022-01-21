潘鐵珊：港股破兩萬五後整固 美反壟斷法對科技股影響微

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

美國參議院司法委員會通過針對大型科技股嘅《反壟斷法案》，騰訊(00700)旗下微信及Tiktok勢成為監管目標。消息令中概科技股再蒙上監管陰霾？琴日（21日）科技股嘅反彈恐怕曇花一現？傳中央放寬內房託管帳戶限制，刺激內房股造好，大行亦一致唱好行業迎來復甦，但佢哋揀股份歧，究竟有咩分別？內房股仲炒到幾耐？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

其他內房及內險股相關新聞：

【估值修復】內房興奮過後唞唞氣 轉吼內險股好過？

【恒大困局】據報恒大境外債部分持有人獲確認債權人身份

【內房困局】柏瑞投資：正試探性買入內房美元債，料有非凡的回報

《外資精點》大和：內地擬放寬預售資金使用利好內房，首選龍湖等

《品中資－羅國森》內房股４０日現「形」記



【內房困局】住建部：堅決處置個別頭部房企項目逾期交付風險

【恒大困局】中國恒大（３３３３）聘任財務顧問，化解債務風險



【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動