【航運行運】疫情持續阻供應 航運股今年好景

在疫情影響下，全球供應鏈受阻，但這反而惠及航運業。根據海運諮詢機構(Drewry)的全球貨櫃運價指數(World Container Index, WCI)，截至今年1月13日止，今年以來，40呎櫃的平均運價為9477美元，較5年平均價2864美元高出6613美元，與去年同比較更大升了82%。

(中遠集團官網截圖)

上海至歐美集裝箱運費維持高企

由上海至鹿特丹的運費增加了370美元或3%至14028美元，而由上海至洛杉磯及上海至紐約的運費亦分別增加了1%及2%至每PEU(每40呎集裝箱單位)為10621美元及13771美元。相反，由鹿特丹至上海及鹿特丹至紐約的運費卻分別下降了2%及1%。

另一方面，疫情亦令到部分船期取消。根據Drewry公布截至1月14日數據，在主要航線之中，跨太平洋、跨大西洋、亞洲至北歐及亞洲至地中海，在今年第三至第六周共有73個船期取消，佔總數553個已定船期的13%，期間將有64%貨輪將滿載吉櫃由太平洋向東及西岸航行。



Drewry指出，變種病毒Omicron迅速蔓延至中國各地，例如天律及深圳，除了導致供應鏈受阻之外，市場波動性亦增加。船公司為免貨輪堵塞在寧波港口，改而轉向其他港口，例如深圳，這亦對其他港口構成樽頸效應及壓力，在滯留及扣留費增加的情況下，難免造成延誤及導致高運輸成本。



東方海外累升逾四倍冠同儕



至於本港上市及市值超過100億元的航運股之中，在去年1月1日至今年1月20日期間，表現最強的是東方海外(00316)，累積升幅達到443%；海豐國際(01308)亦累升88%；招商局港口(00144)則累升72%，中遠海控(01919)及中海運(01199)則分別累升88%及24%，太平洋航運(02343)更累升134%。



摩根大通發表研究報告指，去年是集裝箱航運表現卓越的一年，運費及利率皆創下歷史新高，然而，對於供應鏈受阻的情況緩和，導致股價受壓，令相關股份的評級在2021年下半年顯著下調有點過度憂慮，現時估值已反映其他因素不變下，運費在今年將會大跌約90%的情況。



摩通基於以下的供求情況，維持今年給予集裝箱業務正面投資的評級。首先，在Omicron造成的阻礙之外，樽頸因素仍然令航運輸情況在今年大部分時間受阻；其次，已發展市場的消費趨勢仍然向好及庫存重新增加，將繼續支持需求上升周期。該行將2021至2023財政年度集裝箱業務的除稅後盈利平均上調約50%，該行結予三隻航運股增持評級，在港上市的有中遠海控及東方海外，另一隻是台灣上市的長榮海運。



摩通上調中遠海控目標價至29元



摩通將今年中遠海控H股目標價由25元上調16%至29元，A股目標價則由38元人民幣上調至41元人民幣，東方海外今年目標價更由287元上調近35%至387元。該行認為，東方海外可以藉著中遠海控加強其雙品牌策略，將併購化為成本效益。截至2021年10月26日止，中遠海控持有東方海外45.58%的A股權益。摩通雖然調高兩股的投資評級至增持，但同時提出了多個可能影響其評級及目標價的因素，包括行業失去「運載紀律」(增加運載收益大的航線，減少收益小的航線)；不合理地追逐市場份額，而非專注於盈利能力，這將導致價格戰及運費下降；最後是受到COVID-19相關因素，以及美中貿易戰升級影響，令到2021至2022年的需求增長低於預期。



盈利今年達峰值後明年急降



事實上，根據摩通對東方外海的年度收入預測，2022年料達186.47億元，但2023年卻急降至111.44億元。另外，經調整後，預期今年每股盈利為10.03元，但明年將大幅降至3.07元。股息率料由今年的15%降至明年的4.6%，故市盈率亦由2.7倍升至明年的8.7倍。至於中遠海控，預期今、明兩年收入分別為3834.21億元及2381.25億元人民幣，經調整後的淨收入分別為1066.09億元及305.7億元人民幣，經調整後每股盈利分別為6.69元及1.92元人民幣。換言之，航運股股價傾向在今年衝高後回落。

中遠海控股價1月初再度挑戰17元失敗後反覆回調。(經濟通HV2系統截圖)

東方海外短期180元支持力強

從技術走勢觀察，中遠海控去年7月高見17.48元後回落，10月份跌至9.76元後回升，但今年1月4日高見16.5元後受阻回落，今天曾試穿50日線，低見13.98元，保守估計，股價即使進一步下跌，相信仍可維持在11至17元的大型橫行區上落。此外，股價在去年11月29日向上突破12元的前兩個多月橫行區頂，當日收報12.88元，故初步估計，股價調整至13元應有強力支持。



至於東方海外，本周一創下219.6元的歷史高位後開始回調，今日更失守20日線，從日線圖所見，大約180元為短期重要支持位，股價跌至該位可博短線反彈，惟一旦失守，以本月初以來的雙頂形態量度，下跌目標為147.6元，屆時不妨入市。



《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》

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