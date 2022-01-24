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【虛幣世界】加密貨幣於假期急瀉後反彈，比特幣企近三萬六

24/01/2022

　　加密貨幣市場於假期間曾經急瀉，並曾低見約三萬四千美元水平，隨後立即反彈，以太幣亦跌至二千三美元後回升。恐慌情緒籠罩市場，市場憂慮美股與加密貨幣走勢趨向越趨越近，上周美股連跌數日，而投資者則關注本周亞洲股市表現，因可能會對美股、加密貨幣市場有重大決定性的影響。

 

（SHUTTERSTOCK圖片）

 

　　加密貨幣基金BitBull Capital的首席執行官喬﹒迪帕斯誇萊(Joe DiPasquale)表示，隨著投資者期待亞洲市場的開放，如果亞洲市場開盤強勁，可以預期對加密貨幣的需求會上升，如果美國市場周一表現強勁，則更是如此。目前市場對於加密貨幣是否成為股票的對沖仍尋找定論，但過去兩年的數據顯示比特幣和股票的價格存在相關性。

 

　　據經濟通據數顯示，比特幣現報元35903.39(美元．下同)，跌0.94%(24小時比較．下同)；以太幣現報2492.02元，跌1.85%；艾達幣報1.099元，跌2.22%；瑞波幣報0.6186元，跌1.56%。(ul)

 

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到: 

 

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

 

 

又或者去Down App:

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

 

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