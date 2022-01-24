溫傑：恒大重組充斥不明朗因素 內房、物管股未宜沾手

中國恒大(03333)高層出現變動！中國信達(01359)旗下信達香港董事長梁森林及同恒大汽車(00708)董事長肖恩分別獲委任為非執行董事及執行董事。巧合地，據報廣東省政府將在3月前公布恒大債務重組的框架。今次人事變動印證中央即將出手？中移動(00941)母企擬斥最多50億增持A股(滬:600941)，對H股嘅利好作用有幾大？長城汽車(02333)發盈喜，料去年多賺26％，惟第四季盈利按年倒退，點解讀？

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