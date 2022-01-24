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科技股遭拋售納指跌跌不休　港中概股跟跌全線下挫

24/01/2022

      華爾街上周五(21日)壞消息頻出，不僅科技股續遭拋售，比特幣亦跌破3.6萬美元。在市場恐慌情緒下，納指再挫2.72%，深陷修正區。中概科技股及汽車股於美國股市亦普遍下跌，阿里巴巴(09988)挫5.95%，京東(09618)跌4.6%，微博(09898)及百度(09888)都跌逾3%，理想汽車(02015)及小鵬汽車(09868)亦分別跌4.35%及6.28%。到了今日(24日)港股，中概股亦普遍跟跌，其中京東及阿里都跌約半成。

  

 (Shutterstock圖片)

 

納指上周累跌7.55%　2020年3月以來最差

 

      美國通脹數據持續攀升，聯儲局加息態度轉趨強硬，高盛指今年聯儲局有可能加息5次，華爾街恐慌情緒蔓延，恐慌指數VIX飆逾12%，納指終場收跌2.72%，其中Netflix因訂閱用戶人數未如理想，股價下挫21.8%。另美股電動車板塊亦捱沽，特斯拉(Tesla)跌5.26%，Rivian跌0.78%。總計納指上周跌幅達7.55%，創2020年3月以來最差單周表現，道指上周亦累跌4.6%，標普上周累跌5.7%。

 

　　有股市技術分析「教父」之稱的阿坎波拉(Ralph Acampora)表示，過去一年半來股市強勁的漲勢是聯儲局對資金大放水所造成，已經漲到不合常理，現在回跌很自然，美股可能要跌20%。資產管理機構GMO創辦人葛拉漢(Jeremy Grantham)近日更警告，歷史性崩盤的超級泡沫即將破滅，聯儲局無法抵擋股市最終暴跌近50%。

 

　　除美股外，加密貨幣上周五也同遭血洗，比特幣跌逾12%，跌破3.6萬美元，是去年7月以來首見，從去年11月觸頂至今已跌了45%，市值抹去6000億美元，加密貨幣總市值亦從去年11月登頂至今共計蒸發1兆美元。

 

科企元宇宙商標註冊申請全遭駁回　大和降騰訊阿里美團目標價

 

　　中概科技股本身亦有些消息。隨著元宇宙概念熱炒，內地科網企業紛紛申請註冊元宇宙商標，自去年6月至今共有9965個商標，但據內媒《財聯社》報道，早前企業提交的大量元宇宙商標申請被國家知識產權局駁回，數據顯示目前暫無公司成功註冊元宇宙相關商標。國家知識產權局表示，元宇宙是一項新技術，不能作為商標被個人獨佔，否則容易產生誤認。

 

　　另大和最近發表研究報告指，相信中國互聯網行業的監管正在變得明朗化，宏觀情況及新冠疫情仍然為主要不確定性。大和重申其對行業的正面看法，首選股為騰訊(00700)、網易(09999)、美團(03690)以及京東。不過，大和雖普遍給予買入評級，惟下調多隻股份目標價，其中騰訊由650元下調至600元，阿里巴巴由165元下調至160元，美團由350元下調至310元。

 

長汽第4季業績倒退　比亞迪上調新能源車價最多7000人幣

 

　　車股除受美股中概股急跌影響外，另長城汽車(02333)去年度業績快報亦令市場失望。長汽截至去年12月31日止年度純利約67.82億元(人民幣．下同)，同比增長26.47%，扣除非經常性損益之純利約42.89億元，同比增長11.8%，營業總收入約1363億元，同比增約32%，業績看似不錯，集團亦指淨利潤同比增加的主要原因是整車銷量增加所致。不過若單計第4季，長汽季度營業總收入增長回順至11%，純利按年少34%至18.4億元，扣除非經常損益後純利按年少67%至6.36億元。

 

　　另比亞迪(01211)公布，因應原材料價格大幅上漲以及新能源購車補貼退坡等影響，將對「王朝網」和「海洋網」相關新能源車型的官方指導價進行調整，上調幅度為1000元至7000元不等。比亞迪「王朝網」、「海洋網」已涵蓋公司乘用車品牌。

溫傑：科技股到第2季才有轉機　車股生產成本暴漲衝擊大

 

      光大證券國際財富管理策略師溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，美聯儲局將於本周三(26日)一連兩日議息，這次議息會議非常重要，故今次從議息聲明中或可知道3月會否加息，除加息外縮表時間表也要留意，而聯儲局與市場的溝通亦很重要，料今年加息兩至三次。另外，互聯網監管方面，去年12月8日至10日的中央經濟工作會議針對反壟斷的用字比2020年溫和，故今年應不會加壓，不過始終法規落了地，落了地就要執行，雖不代表法規加辣，不過還要多看一兩季業績才見到政策對盈利影響，故到第2季或下半年才較看好科技股，其中騰訊暫料於450至500元上落，要遊戲版號重新批發才有轉機；阿里最近有太多負面消息，料短期難改弱勢；總之料ATMXJ(阿里巴巴、騰訊、美團、小米及京東)都是有波幅無升幅。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

      至於新能源車股，溫傑指最令人擔心是碳酸鋰價格由去年1月4萬多元人幣一噸升至現時35萬元人幣一噸，所以比亞迪各車款也要加價，總之車企銷售表現不會差但生產成本衝擊大。另長汽第4季業績倒退，似是假盈喜，料升至25.6元及28元都會見阻力。

 

 　  今日中概股股價普遍下挫。京東半日跌5.09%收報290.6元，阿里跌4.8%報121元，嗶哩嗶哩(09626)跌8.55%報282.4元，百度跌3.94%報153.4元，小鵬汽車跌5.15%報165.6元，理想汽車跌3.5%報110.4元。另長汽跌7.01%報23.2元。

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 

 

 

另外，東驥基金管理董事總經理龐寶林，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評恒大及汽車股等分析，立即重溫

 

 

 

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