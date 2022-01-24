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【FOCUS】唐寧街易主三部曲

24/01/2022

　　英國首相約翰遜的仕途凶多吉少，因為「整」他的人出手狠辣，精準打擊，一待以下三個步驟走完，他恐怕快要捲鋪蓋離開唐寧街。

　

（SHUTTERSTOCK）

 

第一步：傳媒爆料

　

　　這一步已經啟動，先看新年以來的爆料過程：第一次本月10日星期一，媒體引述「消息人士」，指2020年5月20日，即英國首次因新冠疫情首次封城期間，逾百人在唐寧街10號花園開派對，約翰遜伉儷親臨現場；第二次本月14日星期五媒體再度爆料，去年王夫菲臘親王葬禮前一日，女王承受喪夫之痛時，首相府卻舉辦了兩場員工派對。

　

　　分析兩次爆料的時間安排：周一是公眾重返工作崗位，重新聚焦時事新聞的高峰時刻，因此能夠收到最大的爆炸效果，而且接下來有一周時間供報章電視跟進新聞發展，對約翰遜起到最大殺傷效果。而周五到來之際，本來是他逃離暴風眼的一個契機，因為民眾對唐寧街的不滿有可能被假日活動沖淡；恰巧就在此時再來一次爆料，無疑是增加公眾對約翰遜所作所為的記性。

　

　　再分析兩次爆料的打擊方向：第一次，針對所有受到疫情所困的普羅大眾。在事發時的前後一周，英格蘭及威爾斯警方一共發出807張違反封城令罰單。正如媒體繪聲繪影質問：當時有多少人因為封城令，而無法見患病親人最後一面？若然經過第一次爆料，約翰遜仍得到保守黨議員和死忠選民的支持，那麼第二次爆料則是精準點穴，足以令所有忠於女王的保皇派民眾怒髮衝冠。

　

第二步：後排攻擊

　

　　保皇派選民是保守黨的鐵票，就問你保守黨人怕不怕？約翰遜縱使在處理新冠疫情、經濟或脫歐等問題多無能，也不致令他倒台。一來他畢竟贏得了2019年大選，總有部分議員，尤其是較為資深的議員，希望能夠搭順風車一直就任至2024年；二來在新冠疫情和經濟波動下，之前倒也有沒有人願意搶他的「風光」。但若他現在「累街坊」，危及保守黨議員未來的選情，那又不同了。

　

　　因此推翻約翰遜的第二步，就是後排議員發起不信任行動。所謂後排議員，就是沒有內閣官職的下議院議員。當首相和內閣官員坐在議事廳前排應對一眾諸侯時，他們就坐在後排當「沉默的大數」，但若他們累積了足夠的力量，卻足以把黨魁拉下台。具體而言，就是下議院保守黨15%的議員，即54位，向專責處理黨魁選舉的1922委員會發出正式提請信，對約翰遜表達不信任，委員會就會啟動黨魁重選程序，在黨內詢問是否有黨魁挑戰者。

 

第三步：前排將軍

　

（SHUTTERSTOCK）

 

　　誰來取代約翰遜？這又要看回前排。既然精心策劃的逼宮行動已經展開，接替人選肯定已在醞釀之中。這位人選大比數來自與約翰遜一同坐在前排的那幾位內閣大臣。由於未來新黨魁接替約翰遜之後，極可能在下一場大選中輸給工黨。因此，這位新黨魁也極可能是年輕之輩，即使是輸了也還有機會東山再起。

　

　　因此，內閣中的「七十和八十後大臣」都難逃嫌疑。話說回來，英國的政治菁英年輕化要比美國做得好，外相、內相、財相等多位要員都是七十、八十後；所以哪怕是首相左顧右盼，倒也很難猜誰是背叛者。例如財相辛偉誠，八十後，印度裔，可以在英國重塑美國首位黑人總統奧巴馬的成功路。當然，這需要首先在脫歐派、少數族裔和首相這三者之間找到「連接詞」；又如女外相卓慧思，七十後牛津才女，不僅是脫歐少壯派，而且可以和主張獨立的蘇格蘭女首席部長施雅晴打對台……

 

　　挑戰者現在仍需深藏不露，直至後排議員完成對黨魁的不信任程序，就會浮出手面，「將」約翰遜的「軍」。

 

撰文：范強

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