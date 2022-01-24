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【捨或留？】恒大傳獲國家助重組債務飆12%！把握最後逃生門！

24/01/2022

　　周末期間，中國恒大(03333)公布公司高層人事變動，市場亦傳出廣東省將於3月前推出恒大債務重組框架。消息刺激恒大系一致上揚，中國恒大半日曾經飆逾一成二，高見2.03元，收復50天線（1.956元）。到底消息的實際利好作用有多大？是最後逃生門還是撈底機會？

 

市場認為中國信達高層梁森林入主恆大，意味中央將出手處理恆大債務問題。

（《開市Good Morning》截圖）

 

信達香港高層入董事會疊加債務重組框架推升恒大系

 

　　要了解恒大基本面有沒有改變，首先要了解人事變動的重要性，市場關注點明顯落在獲委任為非執董的梁森林身上。梁森林於2018年加入中國信達資產管理股份有限公司，自2019年5月起出任信達香港董事長。值得留意，信達香港為中國信達(01359)全資子公司，而中國信達正是國有四大資產管理公司之一，主要從事境內外不良資產投資、債權投資及證券投資、中長期債券發行及跨境金融服務等。

 

　　巧合的是，早前有傳廣東省政府擬在3月前發布中國恒大債務重組框架，而十三屆全國人大五次會議將於3月5日在北京召開，相信屆時宣布該框架。種種「巧合」下，此舉自然被視為國家介入恒大事件。消息彷如曙光，帶領恒大系逆市上升。目前恒大升幅收窄至逾7％，2元關口前卻步。至於恒大物業(06666)及恒大汽車(00708)半日分別升近7％及2％。

 

恒大危機或暫緩發酵 但未能斷言轉勢

 

　　細看外媒《REDD》報道的債務重組框架，計劃擬將恒大境外債務和資產與境內重組相分離。目標是通過出售恒大的境外資產，當中包括包括香港上市的電動汽車和物業管理子公司（合計價值約55億美元），以償還超過1500億元人民幣的境外債務。《REDD》又指，廣東省計劃向國家牽頭投資者出售恒大資產，或在10月份前公布詳細的重組方案。

 

　　外界密切關注恒大能否按時償還接踵而來的公司債到期利息，股價亦長期在低位徘徊，即使國家介入，股價也難言轉勢。恒大一連串的動盪，讓恒大目前股價由歷史高位28.743元腰斬近93％，恒大所發行的債券也被降級，當中惠譽將恒大信用評級降至「限制性違約」。恒大由「大到不能倒」走到目前「半死不生」。

 

　　光大證券國際財富管理策略師溫傑認為現階段不宜對恒大過分憧憬。他今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》表示，雖然債務重組框架初步定好，但相信買賣雙方仍會周旋一段時間，目前難言明朗化，預計拆骨後的恒大業務亦未會大幅改善。他相信恒大今日（24日）的反彈只屬短暫，不宜撈底，建議有貨投資者應該趁「疑似好消息」離場及減磅。

 

外媒《REDD》報道的債務重組框架，計劃擬將恆大境外債務和資產與境內的分離。

（《開市Good　Morning》截圖）

 

內房最壞時間已過 惟宜謹慎選股

 

　　恒大事件後，世茂集團(00813)及融創中國(01918)先後被揭債務問題，內房資金短缺問題一觸即發。事實上，內地政府沒有坐視不理。去年下旬已見內地金融機構房地產貸款投放速度明顯加快，同時推出政策鼓勵優質企業加大房地產項目兼併收購。最新消息傳出，內地將於1月底放寬開發商預售樓花資金限制，緩解房地產業的嚴重資金短缺，多隻內房今年已錄約兩成升幅，包括中海外(00688)、潤地(01109)、恒大、世茂集團等。早於去年年底，已有大行以「吹盡狂沙始到金」形容內房，認為相信房地產金融調控政策已到尾聲，內房最壞時間已過。

 

　　縱使內房板塊有回暖跡象，然而不代表所有房企已轉勢。從上述國家政策方向可見，內地傾向維持行業健康發展，以不影響整體經濟為主軸，但淨負債率高的內房問題未消除。高盛早前發表研究報告，上調內房債違約率的預測至19％，較此前預期高7.5個百分點，預計內房企業1月下旬仍有36億美元高息債待償還，而3月及4月高息債合共有70億美元，內房企業「計時炸彈」陸續有來，選股亦宜審慎。

 

經濟通通訊社記者 葉嘉兒

 

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 

 

 

另外，東驥基金管理董事總經理龐寶林，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評恒大及汽車股等分析，立即重溫

 

 

 

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