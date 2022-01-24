《神州經脈》中美暫停更多往來航班 滬指勉強收升成交逾三個月低

滬深股市周一（24日）低開高走，滬綜指低開0.41％後表現反覆，一度低見3500點，之後有買盤支持，午後升幅收窄，收市微升0.04％，報3524.11點。深成指升0.37％，創業板指反彈0.72％。地產、鋰礦、新能源股造好，但煙草、預製菜概念股走低。

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人民銀行繼續下調政策利率，周一重啟1500億元（人民幣．下同）14天期逆回購，中標利率下調10個基點至2.25％。公開市場周一淨投放500億元。不過春節將至，大市成交繼續淡靜，兩市全日成交只有8642億元，按日大減一成二，是去年10月14日以來新低。外資周一通過滬股通、深股通淨流入34.52億元，連續七日淨流入。

中國社會科學院宏觀經濟研究智庫和《經濟日報》中國經濟趨勢研究院今日聯合發布報告稱，預計今年中國經濟實際同比增速約為5.3％，表明經濟繼續處於恢復態勢，但受疫情影響仍將低於潛在增長率，宏觀經濟運行仍處於有效需求相對不足、產出缺口為負的狀態。國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃亦表示，中國的新冠「清零」政策將逐漸構成全球經濟負擔並影響經濟復甦，中國應重新評估應對疫情的最佳方法。

今日新聞精選

1. 美國運輸部上周五（21日）下令暫停4間中國航空公司飛往美國的44個航班，回應中方以疫情為由取消部分美國前往中國的航班。美國運輸部表示，法國和德國也針對中國防疫政策採取類似行動，不管中國將來宣布復航或取消更多航班，美國運輸部都已經做好「萬全準備」。在北京，外交部發言人趙立堅表示，美方為了一己之私，尋求例外和特殊待遇，無理取消中方航空公司航班，干擾中方航空公司正常運營，罔顧中外旅客生命健康安全，這種行為霸道無理，極不負責。中方敦促美方從尊重科學和維護生命健康安全出發，切實加強本國疫情防控力度，停止將航班防疫問題政治化，停止干擾和限制中美人員正常往來。此外，美國國務院上周以「參與導彈技術擴散活動」為由，對3家中國企業和下屬研究機構實施制裁，中國商務部就此發布新聞發言人答記者問稱，中方對此強烈不滿，堅決反對。

2. 佳兆業(01638)一項ABS發行計劃在上周五終止後，據《財新網》引述消息報道，廣東省政府委託普華永道會計師事務所，對佳兆業集團的資產進行審計，以評估其財務狀況。另據外媒報道，廣東省政府計劃在3月5日前、十三屆全國人大五次會議召開前，發布中國恒大(03333)債務重組框架。此外，浦發銀行(滬:600000)1月21日完成第一期金融債券簿記定價，本期債券發行規模為300億元，期限為3年，定價為2.69％。法國巴黎資產管理（BNPPAM）表示，中國房地產行業可能會迎來監管政策的「重大寬鬆」。該公司數月前開始在房地產行業債務市場建立多倉。此外，世茂集團(00813)公布，以10.6億元出售持有上海地皮的上海世茂置業發展全部股權予上海國資委旗下上海久事，料錄出售收益約2.7億元。亦有媒體報道，世茂與中國海外(00688)洽談出售其持有的廣州亞運城項目股權。

3. 國家發改委周一召開新聞發布會，介紹《「十四五」現代流通體系建設規劃》的有關情況。發改委經濟貿易司副司長張國華表示，在完善流通市場准入和公平競爭制度方向上，要加強反壟斷和反不正當競爭執法。落實公平競爭審查實施細則，維護市場公平競爭秩序。明確各地區不得要求連鎖經營等流通企業在本地設立具有法人資格市場主體，也不得對沒有設立具有法人資格市場主體的連鎖經營企業在給予補貼補助等惠企政策時採取歧視做法。引導平台經濟、共享經濟等新業態良性發展，同時防止資本無序擴張。與此同時，人社部近期再次對美團、滴滴、阿里巴巴、騰訊等11家頭部平台企業聯合開展行政指導，要求維護新就業形態勞動者勞動保障權益。餓了麼、曹操、達達、閃送、貨拉拉、滿幫、到家集團等亦在行政指導之列。此外，社交媒體平台「小紅書」近日因違反未成年人保護法，被上海市黃浦區文化和旅遊局罰款30萬元。

4. 生態環境部新聞發言人劉友賓周一在例行發布會上表示，為營造良好的辦賽環境，北京、河北等周邊省市以人大決定或立法等形式，授權當地政府在冬奧會籌備和舉辦期間可依法依規採取必要的行政措施，對污染重、排放量大、經濟影響相對較小的企業和車輛進行臨時性管控。據《韓聯社》引述南韓政府高層透露，執政陣營內部正在考慮派遣副總理兼教育部長官俞銀惠出席下月4日舉行的北京冬奧會開幕式。報道稱，政府基本確定總統文在寅將不出席北京冬奧，亦不考慮由國務總理金富謙出席。

5. 內地掀起新一輪反貪風暴。中國儲備糧管理集團有限公司原黨組成員、副總經理徐寶義涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。原國家糧食局黨組成員、副局長徐鳴嚴重違紀違法，決定開除其黨籍；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。《北京日報》旗下微信公眾號長安街知事周一發文指，徐寶義被查是內地連續兩日所打的「老虎」。無獨有偶，中紀委周一公布，原中國銀監會黨委委員、副主席蔡鄂生嚴重違紀違法被開除黨籍。按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

6. 國務院總理李克強主持召開座談會，聽取專家學者和企業界人士對政府工作報告徵求意見稿的意見建議。李克強表示，要保持宏觀政策連續性穩定性、增強針對性，合理加大政策力度，注重區間調控、定向調控。實施組合式規模性減稅降費政策。堅持不搞大水漫灌，不搞粗放式，保持流動性合理充裕，採取綜合措施降低企業特別是中小微企業融資成本，加強對實體經濟支持。堅持就業優先，促進市場化社會化就業。保障電力煤炭等能源供應，穩定糧食生產。李克強稱，當前經濟面臨新的下行壓力，不確定性因素增多，要堅定信心、正視困難。擴大有效需求，防範化解風險，穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間。

7. 北京市豐台區列為防控重點地區，暫停群聚性活動。豐台區副區長薄瀾周日通報，22日新增的本土病例中北京有9宗，分布於豐台區6宗、房山區2宗、海淀區1宗。國家?健委疾控局一級巡視員賀青華認為，目前內地新增本土確診病例明顯降低，但部分地區接連有本土聚集性疫情報告，顯示疫情擴散和外溢風險仍然存在，特別是北京冬奧即將開幕、以及春節將至，在入境人員增多及人員流動增加下，全國仍面臨較大的「外防輸入，內防反彈」壓力。國家衛健委公布，1月23日，全國確診者新增確診57宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例18宗（北京6宗、河北3宗、雲南3宗、山東2宗、天津1宗、山西1宗、河南1宗、廣東1宗），含2宗由無症狀感染者轉為確診病例（北京1宗，廣東1宗）。此外，內地疫苗生產商智飛生物(深:300122)子公司智飛龍科馬周日（23日）稱，其重組新型冠狀病毒疫苗（Zifivax）在哥倫比亞獲批緊急使用許可。

8. 人民幣中間價續探近四年新高，即期匯率（CNY）周一早跟隨高開38點子，全日漲77點，收報6.3320，實現三連揚，創2018年4月27日以來三年九個月新高。交易員稱，本周美聯儲會議即將召開，美元指數走勢較穩，但春節假期前結匯需求仍不減，短期人民幣料延續穩中偏強走勢。他們並表示，中美利差收窄繼續作用於掉期，早盤一年期掉期跌破1140點創一年半新低，短期或仍有下行空間。興業研究認為，人民幣匯率在6.3－6.35的政策底仍穩固，倘若超預期升值延續，人行有可能在春節前後加碼逆周期工具。短期關注A股吸引外資情況，中期國內降息將使中美短端利差進一步收斂，這對人民幣匯率是邊際利空是較為明確的。

撰文：經濟通中國組

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